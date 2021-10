Tidligere i dag ble mannen i 50-årene som er siktet for drapet på Birgitte Tengs fremstilt for fornyet varetektsfengsling i Sør-Rogaland tingrett.

«Samlet sett mener retten at det foreligger meget sterk sannsynlighet for at siktede har begått drapet», skriver tingrettsdommer Gunn Elin Lode i kjennelsen.

Siktede nekter straffskyld etter siktelsen om drap på Birgitte Tengs, og anket kjennelsen.

Drapet på Birgitte Tengs Ekspandér faktaboks Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.

To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine.

Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag. Drapet er fortsatt uoppklart.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.

I 2015 ble det skapt ny interesse for saken både gjennom en bokutgivelse og gjennom VGs podkast «Uløst».

Birgitte Tengs-saken ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos.

Politiet pågrep onsdag 1. september 2021 en mann i 50-årene på Haugalandet siktet for drapet.

Erik Lea, bistandsadvokat til Karin og Torger Tengs, foreldrene til Birgitte, sa torsdag kveld at de to har det meget vanskelig.

– Foreldrene har trodd siden 1995 at det var Birgittes fetter som tok livet hennes – i snart 26 år har de levd i den tro, sier Lea.

Så kom sjokket da mannen i 50-årene ble pågrepet 1. september i år.

– De er i vantro. Det er et under at de står oppreist, mener Lea.

Mistanken mot den siktede er styrket

Den siktede mannen i 50-årene er tidligere domfelt flere ganger. Politiet mener mistanken mot han er styrket, noe de begrunner med nye svar på nye DNA-prøver.

Politiadvokat Sondre Hauge sier de nye prøvesvarene avkrefter et usikkerhetsmoment i saken: Hvorvidt DNA-treffene kunne stamme fra mannlige personer i siktedes slekt.

Mannen i 50-årene er nå varetektsfengslet for 12 nye uker i Sør-Rogaland tingrett. Mannen nekter straffskyld for drapet på Birgitte Tengs. Foto: PRIVAT

Erik Lea sier det er en lettelse for foreldrene om politiet nå har tatt rett mann.

– Da får de endelig et svar. Det betyr samtidig at de har tatt feil av fetteren i alle disse år. Det utløser skyldfølelse overfor fetteren. De sitter igjen med store spørsmål, forteller bistandsadvokaten.

Påtalemyndigheten har varslet rettssak neste høst.

– Hvis denne saken nå ender opp i en dom mot mannen, får foreldrene endelig svar. Men sinnet, fortvilelsen og sorgen blir ikke mindre av den grunn, sier Lea.

– Denne saken kommer aldri til å være over for dem, avslutter bistandsadvokaten.