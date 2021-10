Politiet om nye DNA-prøver mot Tengs-siktede: Utelukker mannlige slektninger

Torsdag ble mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs fremstilt for fornyet fengsling i Sør Rogaland tingrett i Sandnes.

Onsdag sa politiet at mistanken mot siktede er styrket, og at man ville be om tolv nye ukers varetektsfengsling. Begrunnelsen er hovedsaklig at det vil støte allmennhetens rettsfølelse å løslate mannen.

Den siktede mannen hadde på forhånd fått medhold i at han slapp å møte fysisk i retten.

Det er normalt ikke anledning til å referere fra fengslingsmøter, men ved oppstart informerte dommeren om referatforbudet oppheves.

Utelukker mannlige slektninger

Politiadvokat Sondre Hauge begynte innledningsvis med å legge fram sitt syn på saken. Onsdag ble det kjent at politiet har gjort nye DNA-funn som de mener styrker saken mot mannen.

Dette er en jakt på DNA-spor som har pågått i over 20 år.

I fengslingsmøtet ble det klart at politiet mener de nye sporprøvene peker i retning av siktede. Politiet mener også at sporprøven utelukker annen slekt på farssiden.

Bakgrunnen er at det er funnet en mutasjon på en av de 29 markørene det er gjort treff på. Denne markøren skiller seg altså fra markørene til både faren og brødrene til den siktede mannen.

– Antallet markører som det her er tale om, gjør at også ubeslektede er utelukket fra sporprøven, sier Hauge.

Blod fra strømpebuksen

VG meldte det samme tidligere torsdag, men viste da til lukkede kilder.

I dagens fengslingsmøte ble det bekreftet at funnet stammer fra en blodflekk på strømpebuksen til Birgitte Tengs. Her ble det også funnet DNA fra en annen person, som politiet mener kan tilhøre siktede.

Ifølge politiet har 43 personer i verden en tilsvarende DNA-profil som siktede før mutasjonen. Hvor mange som har en lignende profil etter mutasjonen i en av markørene er uklart, men antallet vil altså være svært lavt.

Forsvarer Stian Kristensen sier den siktede mannen nekter straffskyld og begjærer seg løslatt. Foto: Oystein Otterdal / NRK

Begjærer seg løslatt

Advokat Stian Kristensen, som forsvarer den siktede mannen i 50-årene, gjentok i dagens fengslingsmøte at hans klient nekter straffskyld.

– Dette er opplysninger siktede ble presentert med i går. Han opplever DNA-rapporten som vanskelig tilgjengelig, sier Kristensen.

Kristensen sier hans klient begjærer seg løslatt.

– Siktede har nektet enhver befatning med drapet på Tengs. Han har holdt fast ved det i alle avhør siden 1996. Påtalemyndighet bruker mye spalteplass på å si noe om historikk, hva han er i stand til og så videre, sier Kristensen, før han legger til at grunnen til at man står i retten i dag, er resultatene av de nye DNA-prøvene, som han fikk tilsendt i går.

Kristensen er uenig i politiets tolkning av resultatene.

– Min påstand er at man ikke kan utelukke at profilen stammer fra ubeslektede, sier Kristensen i fengslingsmøtet.

Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995. Foto: NTB

Frykter smitte fra andre kilder

Politiet mener også at det kan utelukkes at kontaminering – altså at prøvene har blitt iblandet spor fra andre kilder – kan ha ført til det nye DNA-treffet. Kristensen mener derimot at det er en reell fare for dette.

I den forbindelse sier advokatenat det foreligger minst fire uidentifiserte funn på strømpebuksen til Birgitte Tengs.

Han mener blant annet at en rapport utarbeidet av Bente Mevåg ved Rettsmedisinsk institutt i 1995. Forsvareren mener dette underbygges av et dokument fra Rettsmedisinsk institutt i 2002, samt rapporten fra Cold Case-enheten i Kripos utarbeidet om etterforskningen.

– Har fått hjelp etter tidligere saker

Kristensen viste også til at det påtalemyndigheten skal ha gitt signaler om hovedforhandling høsten 2022. Kristensen sier det er mange tusen sider med saksdokumenter, og at forberedelsene vil bli skadelidende om hans klient sitter fengslet.

Den siktede mannen i 50-årene er domfelt flere ganger tidligere, blant annet for vold mot en kvinnelig psykolog og innbrudd og tyverier fra flere kvinner.

Kristensen viste i retten til at hans klient har fått «dom og hjelp» etter tidligere saker. Forsvareren mener det ikke er fare for gjentakelsesfare i saken.

Han sier også at det er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonens bestemmelse om hurtig rettergang å holde siktede fengslet frem til eventuell hovedforhandling neste høst.