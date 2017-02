Dersom du har på ulovlig vis lastet ned og delt filmen «London has fallen» kan du være en av dem som har fått brev fra det danske advokatfirmaet Njord den siste tiden. I brevet fremsettes et krav på 2700 kroner på vegne av rettighetshaverne, det amerikanske filmselskapet Nu Images.

– Vi er enige i at opphavsretten ikke skal krenkes, men i Norge mener vi at dette ikke er noen god måte å bekjempe dette på, sier Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT Norge.

Advokatfirmaet skriver videre at filmselskapet vil «avslutte saken» dersom mottagerne betaler innen 14 dager. Samtidig ber de mottageren svare for hvorvidt de har sett filmen eller ikke.

– Skaper frykt og redsel

– Folk kontakter oss og spør om dette er svindel. Da sier det seg selv at de ikke har gjort en god nok jobb, sier Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet.

– Dermed er det rart at de ikke har endret stil, og fremdeles fremstår som useriøse slik vi ser det. Fremgangsmåten skaper frykt og redsel, sier Waterhouse.

KRAV: Dette brevet fra danske Njord Law Firm har dumpet ned i en rekke norske postkasser den siste tiden. Foto: FAKISMILE

Etter å ha mottatt en rekke henvendelser fra forbrukere har de to organisasjonen i fellesskap skrevet et brev til advokatfirmaet der de ber dem om å slutte med å sende slike brev til norske bredbåndskunder.

«Masseutsendelsen synes først og fremst å ha som mål å skremme forbrukerne til å inngå et forlik og betale et betydelig beløp på bakgrunn av tvilsomme krav, og i dette tilfellet påstand om at de har sett en film fra en ulovlig kilde, med risiko om ytterligere tiltak fra Njord Law Firm.», heter det i brevet.

– Vi tror ikke et slik søksmål hadde nådd frem i norsk rett og vi mener derfor at kravet kan være illegalt, sier Myrstad.

Forbrukerrådet: – Legg bort kravet

Advokatfirmaet har via en kjennelse fra Oslo tingrett fått utlevert info om hvem som er abonnent for bestemte ip-adresser med hjemmel i Åndsverksloven paragraf 56b.

Selv om advokatfirmaet truer med å gå til sak, er Forbrukerrådet usikre om kravene er legale, og tvilsomme til at en sak ville nådd frem i norsk rett.

– Vår absolutte anbefaling er å legge bort kravet. Vi råder folk til å ikke svare på brevet ettersom det er usikkert hvordan svarene vil bli brukt. Ytterligere kommunikasjon med avsendere kan føre til at mottagerne inkriminerer seg selv på en måte de ikke forstår rekkevidden av, råder Myrstad.

Ønsker dialog

Dette svarer filmselskapet: Ekspandér faktaboks NRK har vært i kontakt med det Los Angeles-baserte filmselskapet Nu Image som ønsker å svare for sin fremgangsmåte med denne uttalelsen: Piratvirksomhet er ulovlig og sprer seg ukontrollert over hele verden. Nu Image har alltid tatt dette temaet seriøst, sier Nu Image Internationals visepresident, Jonathan Yunger. «Vi har kommet frem til at den mest effektive måten å angripe problemene er å sende 'cease and desist'-brev.» Ifølge Younger behandler Nu Image piratvirksomhet som den kriminaliteten det er ved å få lovbryteren til å betale for lovbruddet. «Kjører du på rødt lys», fortsetter han, «får du en bot, du betaler en avgift. Laster du ned våre filmer ulovlig, må du betale for lovbruddet. Det er mindre sannsynlig at folk gjentar overtredelsen sin dersom det koster dem selv en mindre avgift. Når det er sagt handler det ikke om pengene for vår del. Vi donerer vanligvis en del av pengene til veldedighet, så fort våre kostnader er dekket. Dette blir gjort gjennom advokater i landene der piratvirksomheten foregår».

Advokat Jeppe Brogaard Clausen forteller at Njord de siste tre årene har sendt ut flere tusen lignende brev til både dansker og finner. Han sier at aktiviteten i Norge er basert på den erfaringene de har gjort seg i våre naboland.

– Vi er overrasket over at de så raskt anbefaler at man ikke skal svare på brevene uten at de har lyttet til de erfaringene vi har fra Danmark og Finland, sier Clausen til NRK.

Han sier han allerede har vært i kontakt med IKT Norge og Forbrukerrådet.

– Vi vil gjerne være i dialog med dem, og har bedt om at vi kan få komme til Oslo og ha et møte for å dele erfaringer. ​ Vårt primære formål er å få det til å gå ned og vår erfaring er at slike brev sammen med gode informasjonskampanjer har redusert fildelingen, sier Clausen.

– Da vi begynte med dette i Danmark fikk vi spørsmål om dette var «Nigeria»-brev, men de spørsmålene får vi ikke lenger. Nå er folk informert om hva dette dreier seg om.

– Hvorfor krever dere akkurat 2700 kroner?

– Beløpet har vi funnet ut fra praksis i Sverige, Danmark og Finland. En skal huske på at når disse filene deles er det ikke lenger snakk om at du snyter filmselskapet for én kinobillett, men for billettene til en hel kinosal, svarer Clausen på spørsmål fra NRK.