Piratpartiet: – Strømmetjenestene har blitt gode nok

Ved oppstarten for fire år siden, profilerte Piratpartiet seg på å ha et anstrengt forhold til åndsverkloven. De ville legalisere fildeling, la opphavsretten gjelde i bare 14 år, samt sørge for at alle kunstneriske verk som har fått statsstøtte skal tilbys digitalt til fri bruk.

Partiet har vært med på å sørge for at trafikk til den omstridte – og nå blokkerte – fildelingssiden The Pirate Bay kom gjennom inngangsportaler i Norge.

Men pipen har fått en annen lyd. Piratpartiet mener at det ikke er noen grunn til å laste ned ulovlig lenger, fordi strømmetjenestene har blitt gode nok.

Tale Haukbjørk Østrådal, som leder partiet sier de forstår at færre laster ned film og musikk ulovlig, og heller strømmer lovlig:

– Det er ikke et så interessant alternativ lengre, fordi det er vel så enkelt å strømme, sier hun til NRK.

– Ikke så dyrt

Torgeir Waterhouse i interesseorganisasjonen IKT Norge mener at folk hele tiden har vært villige til å betale for innhold, men at det har blitt mulig først nå. Foto: Pressebilde / IKT Norge

Tale Haukbjørk Østrådal bestrider at det er noen økonomisk utfordring å skulle abonnere på strømmetjenester, enten det gjelder serier eller musikk.

– Før måtte du betale 99 kroner for ett album. Nå kan du betale 99 kroner for å ha Spotify i en måned og får tilgang til mer musikk enn du klarer å høre på den tiden. Det samme gjelder Netflix. Jeg lever langt under fattigdomsgrensa og kan likevel ha både Spotify og Netflix, sier hun.

Torgeir Waterhouse i interesseorganisasjonen IKT Norge mener det handler om at folk vil betale, men at det ikke har vært mulig før nå:

– Endelig, etter mange år og mange tydelige meldinger, har rettighetshaverne begynt å etablere tjenester som du og jeg kan betale for. Det har lenge vært en frase som sier «shut up and take mye money», altså at folk har lyst til – og også prøver – å betale for innholdet de gjerne vil ha tilgang til.

Les også: Frykter eksklusivitet fører til mer ulovlig nedlasting

– Kampen vår endret bransjen

Piratpartiet vil gjerne at deres bevegelse skal ha en del av æren for at strømmetjenestene har blitt bedre:

– Jeg tror faktisk at hadde det ikke vært for The Pirate Bay, så hadde vel heller ikke film- og musikkindustrien fått det sparket i ræva som gjorde at de tok i bruk strømmetjenester og sluttet å tviholde på de fysiske formatene, sier hun.

– Hadde ikke vi kjempet for at nedlastning er en metode for å få tak i film og musikk, så hadde ikke strømmetjenestene vært så gode som de er i dag, oppsummerer hun.

Torgeir Waterhouse i IKT Norge støtter ikke dette resonnementet:

– Den utstrakte piratvirksomheten har vært en oppvåkning for mange rettighetshavere, men å tillegge Piratpartiet æren for det, vil jeg ikke være med på, sier han.