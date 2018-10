Folket delt om KrFs retningsvalg

Når velgerne blir bedt om å ta stilling til det samme dilemmaet som de KrF-tillitsvalgte, deler de seg i to nesten jevnstore grupper.

I KrF ser blå side ut til å gå av med seieren, men blant velgerne er det en liten rød tendens.

Et knapt flertall mener en KrF-Ap-Sp-regjering vil være bedre egnet til å styre landet enn en regjering av KrF og dagens regjeringspartier. Det ser partilederen som et positivt signal.

– Det er veldig gledelig at et flertall i folket og ikke minst KrFs egne velgere ønsker det sentrumsalternativet jeg har pekt på, sier Knut Arild Hareide, som vil samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

47 prosent peker på KrF-Sp-Ap-regjering

Mens striden om KrFs veivalg spisset seg til, stilte nemlig NRK følgende spørsmål til folket:

Hvilket av disse to regjeringsalternativene mener du er best egnet til å styre landet?

Hvem mener du er best skikket til å være statsminister i Norge?

Fakta om målingen Ekspandér faktaboks Norstat-måling for NRK november 2018. Spørreperiode: 23/10 til 28/10. Hvilket av disse to regjeringsalternativene mener du er best egnet til å styre landet? (760 spurte) En regjering bestående av Høyre, Frp, Venstre og KrF 44%

En regjering bestående av Ap, Sp, Krf 47%

Vet ikke 9% Hvem mener du er best skikket til å være statsminister i Norge? (1000 spurte) Erna Solberg 50,2% (-0,9)

Jonas Gahr Støre 33,6% (-0,1)

Vet ikke 16,2%

47 prosent av de spurte svarte at en regjering med KrF, Sp og Ap er best egnet, mens 44 prosent svarte en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF.

– Det er interessante tall, og det viser at det er stor likhet mellom de to sidene, sier leder for Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU), Martine Tønnessen, til NRK.

VIL SAMARBEIDE MED SOLBERG: Leder for Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU), Martine Tønnesen, vil at KrF skal bli en del av Solberg-regjeringen. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Vil ha Solberg som statsminister

Til tross for at et ørlite flertall peker på en sentrum-venstre-regjering, mener 50 prosent nå at Solberg er best egnet som statsminister, ifølge undersøkelsen.

34 prosent vil ha Jonas Gahr Støre som statsminister, og 9 prosent oppgir «vet ikke» som svar. Helt siden valget i 2017 har Solberg hatt en solid ledelse på NRKs statsministermålinger. Forspranget til Støre har aldri vært under 15 prosentpoeng i denne perioden.

Dette viser at folk ikke forstår hva som vil skje dersom KrF bytter side i politikken, mener Tønnessen.

– Dersom KrF skal bytte side i norsk politikk, så innebærer det også å felle Erna som statsminister, sier hun og fortsetter:

– Jeg vil at KrF skal gå inn i Solberg-regjeringen. Da vil vi få en regjering med tyngdepunkt i sentrum, en regjering som prioriterer barnefattigdom og klima og miljø. Det tror jeg er best for norsk politikk, og jeg er glad for at så mange er enige med meg om det.

OMSTRIDT: Knut Arild Hareide møtte applaus etter sin tale til landsstyret 28. september, men det hersker usikkerhet om denne støtten er nok til å kunne samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

KrF fortsatt under sperregrensen

KrF har fått 2600 flere medlemmer og massiv oppmerksomhet mens debatten om veivalg har ristet partiet, men ikke mange flere velgere.

Partiet er fortsatt under sperregrensen på NRKs partimåling, som er utført av Norstat. KrF får en oppslutning på 3,9 prosent, og det er åttende gang partiet er under sperregrensen hos NRK i år.

– Jeg tror velgerne avventer om min linje vinner frem på landsmøtet, sier Hareide og legger til:

– Vi har gått frem på samtlige målinger etter min tale 28. september. Jeg tror det tydelige valget om retning er et stort potensial for KrF om jeg vinner frem på landsmøtet.