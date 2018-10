Følg møtet direkte i vinduet over.

Østfold KrF er samlet til det aller siste fylkesårsmøtet før KrFs landsmøte skal avgjøre høstens store politiske drama.

Før møtet startet hadde blå side sikret seg 95 delegater, mens 87 støtter Hareides syn om å gå inn i regjering med Ap og Sp. 96 delegater gir flertall på landsmøtet.

– Det er nok slik at jeg ligger litt bak skjema. Det er nok større sannsynlighet for at jeg taper enn at jeg vinner. Men ingenting er avgjort, sier Hareide til pressen utenfor Frelsesarmeens konferansesenter på Jeløy i Moss.

Knut Arild Hareide sammen med nestleder Olaug Bollestad og parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan i Moss. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Nekter å kommentere egen stilling

KrF-lederen skal ifølge NRKs kilder ha varslet eget sentralstyre om at han vil trekke seg dersom han taper kampen om partiets veivalg.

Han vil likevel fortsatt ikke kommentere dette.

– Det er mange som har spekulert i det hele veien. Jeg har holdt fokus på veivalget. Det er det vi skal diskutere. Det tror jeg blir spennende, og jeg tror det blir et reelt veivalg på landsmøtet, sier Hareide.

– Så langt ser det ut til å være flere blå enn såkalt røde, men det er landsmøtet som gjør sine vedtak, sier han.

Sender åtte delegater

Østfold KrF skal velge sine delegater på fylkesårsmøtet i Moss.

Til sammen skal de sende åtte delegater. Fra før er fylkesleder Brynjar Høidebraaten – som støtter blå side – sikret en plass i landsmøtesalen.

