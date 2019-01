FN: Visum til saudiarabisk kvinne vil ta flere dager

FNs høykommissær for flyktninger sier i en uttalelse i dag at de jobber med å skaffe 18 år gamle Rahaf Mohamed al-Qunun visum slik at hun slipper å måtte dra tilbake til familien sin.

Rahaf frykter at familien kommer til å drepe henne dersom hun blir sendt tilbake til hjemlandet Saudi-Arabia.

Tar tid å behandle saken

FNs representant Giuseppe de Vicentiis sier de er «veldig takknemlige» for at thailandske myndigheter ikke sendte henne tilbake, ifølge AFP.

– Det vil ta flere dager å behandle saken og fastsette neste skritt, sier UNHCRs representant i Thailand, de Vicentiis, i en uttalelse.

Rahaf satte seg fredag på flyet fra Kuwait etter å ha vært der på besøk med familien. Lørdag landet hun i Bangkok i Thailand og der fortsatte dramaet.

Slapp ut av hotellet i går

I går forlot al-Qunun flyplasshotellet i Bangkok sammen med representanter fra FN. FNs høykommissær for flyktninger jobber med å finne ut om hun har krav på beskyttelse som flyktning.

Saudiarabiske Rahaf Mohammed al-Qunun, hilser på sjefen for immigrasjonspolitiet Surachate Hakparn før hun forlater Suvarnabhumi flyplass i Bangkok Foto: AP

Hun sier at noen lurte henne til å gi fra seg passet da hun ankom Thailand. Det skjedde fordi hennes mannlige verge har anmeldt henne for å reise «uten hans tillatelse», ifølge kvinnen selv.

Den saudiarabiske ambassaden i Bangkok sier i en uttalelse at den ikke har passet til 18-åringen, og ambassaden sier kvinnen ble anholdt på flyplassen for ikke å ha en returbillett, skriver BBC.

Saudi Arabias ambassade i Thailand tilbakeviser også påstandene om at de har bedt om utlevering av 18-åringen Rahaf Mohammed al-Qunun.

Saudi Arabia skal, ifølge AP være fornøyde med hvordan thailandske myndigheter har behandlet saken til 18-åringen Rahaf Mohammed al-Qunun. Det forteller thailandske myndigheter som tirsdag var i et møte med tjenestemenn fra Saudi Arabias ambassade.

Endret beslutning i Thailand

Immigrasjonsmyndighetene i Thailand prøvde å sende den saudiarabiske kvinnen tilbake til Kuwait i går, der familien hennes er. Men 18-åringen nektet å gå om bord på flyet.

Generalmajor Surachet Hakparn, sjefen for Thailands immigrasjonsmyndigheter, sa først at saken er et «familieproblem» og at hun «ikke har dokumenter, som returbillett, eller penger».

På en pressekonferanse senere på dagen var det imidlertid han som sa at kvinnen ikke vil bli sendt noe sted mot sin vilje.

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch er svært bekymret for hennes sikkerhet, og Midtøsten-rådgiver Michael Page skriver på Twitter at det er en seier at de klarte å forhindre at hun ble sendt ut av landet.

LES OGSÅ: Kronprins bin Salman blir møtt med motorsagprotest

– Saudi-Arabia har mer enn doblet antall henrettelser

Kvinnen har gitt kontrollen over Twitter-kontoen sin til venner. Kvinnen sier hun har valgt å flykte fra familien, som hun hevder har mishandlet henne både fysisk og psykisk.

Al-Qunun var i Kuwait med familien da hun satte seg på et fly til Bangkok fredag. Hun ville reise videre til Australia, hvor hun hevder hun har søkt asyl.

Ifølge AFP sier nå australske myndigheter de skal vurdere om de vil gi 18 år gamle Rahaf Mohammed Al-Qunun fra Saudi-Arabia asyl.