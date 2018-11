Kronprins bin Salman blir møtt med motorsagprotest

Tunisiske menneskerettighetsaktivister og journalister startet protestene mandag kveld. De vil ikke ha noe besøk av den saudiarabiske prinsen som er ventet til det nordafrikanske landet tirsdag kveld.

Mohammed bin Salman besøker flere arabiske land på sin reise, den første utenlandsreisen siden den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi ble drept i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul.

Ifølge myndighetene i Saudi-Arabia hadde kronprinsen ingen kjennskap til at drapet skulle finne sted.

Tirsdag ettermiddag er demonstranter på plass for å protestere mot kronprinsen som kommer på besøk i kveld. Foto: Fethi Belaid / AFP

– Drapet var en heslig handling

Reuters melder at flere hundre demonstranter er møtt opp i sentrum av den tunisiske hovedstaden der de roper slagord som at «en morder ikke er velkommen i Tunisia» og at «myndighetene i Tunisia bør skamme seg».

Messaoud Romdhani, leder av menneskerettighetsgruppen FTDES, sier til Radio France International at det er flere grunner til at han protesterer mot dette besøket.

– For det første er det drapet på Khashoggi, en heslig handling. For det andre: krigen i Jemen hvor flere titusener er blitt drept. Og for det tredje så er det menneskerettighetssituasjonen i landet hans.

Organisasjonen av demokratiske kvinner hadde hengt opp et banner der det sto at «Vi ønsker ikke en som pisker kvinner velkommen».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kledd som klovn

Demonstrasjon mot Mohammed bin Salman, her blir han fremstilt som en klovn. Foto: Zoubeir Souissi / Reuters

I demonstrasjonene mandag kveld ble Mohammed bin Salman fremstilt som en klovn, sammen med andre verdensledere, blant andre Donald Trump.

Fra Tunisias president Béji Caïd Essebsis administrasjon er det kommet en fordømmelse av drapet på Khashoggi og et krav om full etterforskning av det som har skjedd. Samtidig påpekes det at man ikke ønsker at dette drapet skal ble brukt til å destabilisere Saudi-Arabia, melder nyhetsbyrået AP.

Siden 2011, da den regjerende presidenten Zine el-Abidine Ben Ali ble styrtet, og den arabiske våren startet, har Tunisia vært et av de få arabiske landene der demonstrasjoner og protester har vært tillatt.

Den saudiarabiske prinsen skal besøke flere arabiske land på turen, som skjer etter ønske fra faren hans, kong Salman. Det opplyser det saudiarabiske hoffet, ifølge Saudi Press Agency. Rundturen i regionen skjer kort tid før kronprinsen skal delta på G20-møtet i Argentina neste uke.

Ifølge marokkanske medier har kongen i landet ikke funnet tid til å ta imot den saudiarabiske prinsen. Han takket nei til å treffe Marokkos prins Moulay Rachid.