Flertall for eggdonasjon i Høyres redaksjonskomité

Spørsmålet om å tillate eller ikke tillate eggdonasjon er så potent i Høyre at programkomiteen valgte ikke å ta stilling til tematikken i programarbeidet.

Nå har et flertall i redaksjonskomiteen altså gått inn for å åpne for eggdonasjon, og saken skal debatteres og stemmes over på fredag.

– Redaksjonskomiteen har delt seg nesten i to der åtte går inn for å tillate eggdonasjon til ufrivillig barnløse par, mens et mindretall er imot dette, sier medlem av redaksjonskomiteen, Heidi Nordby Lunde, til NRK på landsmøtet til Høyre.

Viktig å ta debatten nå

Redaksjonskomiteen gir landsmøtet anbefalinger om hvilke innsendte forslag som skal vedtas og forkastes.

Både Høyres kvinneforum og Telemark Høyre har levert inn resolusjonsforslag som sier at partiet skal gå inn for eggdonasjon.

– Programkomiteen ville ikke ha noen mening om eggdonasjon. Hvorfor har dere falt ned på dette?

– Vi har hatt denne debatten i Høyre i fire år nå. Jeg mener det er på tide å lande den nå, det er ingen grunn til å vente med det. sier Nordby Lunde.

Partileder Erna Solberg skeptisk

Statsminister og partileder Erna Solberg er nemlig ikke overbevist om at det er en god ide å tillate eggdonasjon på lik linje med sæddonasjon.

– Jeg har alltid vært skeptisk til eggdonasjon, sier Solberg til NRK.

Hun vil likevel ikke si om hun kommer til å stemme for eller mot forslaget.

KrF spent på hva Høyre vedtar

I støttepartiet KrF er det knyttet stor spenning til eggdonasjonsdebatten fredag.

– Vil et Høyre-ja til eggdonasjon provosere?

– Det er klart det vil være skuffende, også fordi Høyre har vært så bevisste i denne type spørsmål. De har vært en god alliert for KrF, de har forstått at barn trenger å kjenne sitt opphav, sa KrF-leder Knut Arild Hareide til NRK onsdag.