Nå kommer diskusjonen om eggdonasjon i Høyre

Spørsmålet om å tillate eller ikke tillate eggdonasjon er så potent i Høyre at programkomiteen valgte ikke å ta stilling til tematikken i programarbeidet.

Men splittelsen i partiet betyr ikke at temaet ikke skal diskuteres på landsmøtet til partiet denne helgen. Både Høyres kvinneforum og Telemark Høyre har levert inn resolusjonsforslag som sier at partiet skal gå inn for eggdonasjon.

Høyrekvinnene krever likebehandling

I forslaget til Høyres kvinneforum heter det blant annet:

«Høyre mener at menn og kvinner, og sæd- og eggceller, skal behandles så likt som mulig i loven.»

De viser til at det har vært mulig for barnløse par å få assistert befruktning i Norge siden 1930. Vel å merke hvis det er mannen og ikke kvinnen som er infertil. Nå mener kvinneforumet at man skal legge seg på samme linje som Sverige, Danmark, Finland, Island og flertallet av de andre Europeiske landene.

I klartekst foreslår høyrekvinnene at Høyre skal jobbe for å:

«tillate eggdonasjon i Norge under forutsetning av at barnet skal ha rett til å vite sitt genetiske opphav ved fylte 18 år».

Kravet møter imidlertid motstand hos flere i partiet, blant annet partiets sterke kvinne.

Erna er skeptisk

Statsminister og partileder Erna Solberg er nemlig ikke overbevist om at det er en god ide å tillate eggdonasjon på lik linje med sæddonasjon.

– Jeg har alltid vært skeptisk til eggdonasjon, sier Solberg til NRK.

Hun vil likevel ikke si om hun kommer til å stemme for eller mot forslaget fra Høyrekvinnene.

– Det får vi se. Jeg kommer ikke til å kommentere alle disse sakene før landsmøtet, sier Solberg.

Hareide: – Blir skuffet om de stemmer ja

I støttepartiet KrF er det knyttet stor spenning til eggdonasjonsdebatten fredag.

– Vil et Høyre-ja til eggdonasjon provosere?

– Det er klart det vil være skuffende, også fordi Høyre har vært så bevisste i denne type spørsmål. De har vært en god alliert for KrF, de har forstått at barn trenger å kjenne sitt opphav, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Ikke sikkert Høyre bestemmer seg nå

Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister og leder i programkomiteen, er sikker på at debatten kommer til å gå på landsmøtet. Han er imidlertid ikke sikker på om splittelsen i partiet er så stor at man skyver hele saken inn i fremtiden.

– Dette er en sak som er vanskelig for Høyre fordi det er en sak som har delte meninger og fordi det er høyt under taket i Høyre. Forrige gang da vi landet på et klart nei var det også et knapt flertall for dette, sier Røe Isaksen.