Flere kommuner stenger skolene for å hindre korona-smitte

Statsminister Erna Solberg (H) har varslet inngripende tiltak.

– Vi må være forberedt på at vi i dag kommer med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i fredstid i Norge, sier Solberg i morges.

Hun understreker imidlertid at man må ha tiltak som gjør at samfunnet fortsatt fungerer. Særlig gjelder gjelder det helsevesenet og andre funksjoner som er samfunnskritiske.

Erna Solberg er derfor avventende med å gi beskjed om at alle skoler skal stenges, slik hennes danske kollega har beordret.

– Der må vi også passe på å sørge for at de som er foreldre, kan gå på jobb når de jobber i samfunnskritiske sektorer. Vi må få gode faglige råd om dette er det riktige, sier Solberg.

Du trenger javascript for å se video.

Vil være føre var

I mellomtiden har en rekke kommuner tatt saken i egne hender og besluttet å stenge flere eller alle skoler. I noen kommuner har man også valgt å stenge barnehagene.

Både Oslo og Bergen har besluttet å stenge alle skoler og barnehager.

– De tiltakene vi iverksetter nå er svært inngripende og får store konsekvenser for byens befolkning. Vi gjør dette nå, fordi vi frykter at konsekvensene av å ikke gjøre det vil være større, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen.

Byrådet har bestemt at alle skoler og barnehager i Oslo kommune stenges fra og med mandag 16. mars. Ungdomsskoler og videregående skoler stenges fra og med fredag 13. mars. Det samme gjelder for Bergen.

I Bergen gjelder beslutningen i første omgang i 14 dager.

– Dette gjøres for å være føre var. Vi har besluttet at fra og med mandag stenges alle barnehager og skoler i Bergen. Allerede fra i morgen, fredag, stenger vi alle ungdomsskoler. Grunnen til at vi holder barnetrinnet og barnehagene åpne fredag, er for at folk skal få tid til å områ seg, sier byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer (Ap).

Kommunen jobber med en tilsynsordning for barn av foreldre som er nødt til å gå på jobb.

Byrådet oppfordrer samtidig til en felles dugnad for å håndtere situasjonen slik at ansatte på sykehus, i politiet og andre med samfunnskritiske arbeidsoppgaver kan gå på jobb.

Ordfører: – Håper vi kan påvirke nasjonale myndigheter

I Samnanger kommune i Midthordland i Vestland fylke har kommunen valgt å stenge alle skolene, barnehagene og SFO, selv om ingen i kommunen hittil har fått påvist smitte.

– Vi vil være føre var, og jeg oppfordrer resten av landet til å gjøre det samme, sier ordfører i Samnanger, Knut Harald Frøland, til NRK.

Han håper tiltaket også sender et signal til de nasjonale myndighetene.

– Vi har en alvorlig situasjon med ukontrollerbar spredning av koronaviruset. Samnanger gjør dette for at vi håper vi kan påvirke nasjonale myndigheter til å komme på banen og gjøre de grepene som må til, sier Frøland.

I Nordland har fylkeskommunen besluttet å stenge alle videregående skoler.

– Skolene er av en sånn art at det er mange som er der, og de er unge. Vi kan ikke påregne at unge mennesker er like godt i stand til å følge de rådene som kommer om håndhygiene, ingen fysisk kontakt og så videre, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Oslo

Oslo kommune stenger alle barnehager og skoler fra mandag 16. mars.

Agder

Steinerskolen i Kristiansand er stengt.

Setesdal videregående skole på Hovden er stengt.

Noroff videregående i Kristiansand er stengt.

Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark fylkeskommune stenger alle de videregående skolene fra mandag 16. mars.

Alle elevene ved Horten ungdomsskole holdes hjemme.

Ringshaug ungdomsskole i Tønsberghar vært stengt siden tirsdag.

Venstøp skole (barneskole) i Skien er stengt fordi en ansatt har påvist koronasmitte.

Ordfører Robin Kåss i Porsgrunn skriver på Facebook at han oppfordrer alle foreldre til å holde barn hjemme fra skole og barnehage. – Rådmannen sender samtidig en klar melding til sentrale helsemyndigheter om å innføre nasjonale tiltak om stenging av skoler og barnehager, skriver Kåss.

Vestland

Bergen kommune stenger alle skoler og barnehager fra mandag 16. mars.

Samnanger kommune har besluttet å stenge alle skolene, barnehagene og SFO.

Innlandet

Ringsaker kommune har stengt alle ungdomsskolene og iverksatt fjernundervisning.

Otta videregående skole er stengt fra i dag og ut neste uke.

Vågå ungdomsskole holdes stengt i dag fordi det er elever på skolen som har deltatt på arrangement i regionen der andre deltakere har fått påvist smitte. Barneskolene er i normal drift. Det skal gjøres en totalvurdering av situasjonen senere i dag sammen med kommunelegen, med tanke på skolene videre.

Kongsvinger kommune stenger Austmarka skole og Austmarka barnehage. Ifølge kommunen er det mistanke om et tilfelle av smitte.

Møre og Romsdal

Ålesund kommune stenger alle skoler fra og med fredag. Stengingen vil gjelde frem til etter påske hvis ikke annen beskjed blir gitt.

Fiksdal oppvekstsenter i Vestnes er stengt.

Angvik skole i Gjemnes er stengt.

Giske kommune stenger alle skolene fra i morgen.

Trøndelag

Alle de videregående skolene i Trøndelag stenges på ubestemt tid.

I kommunene Tydal, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal er alle skoler og barnehager stengt.

Nordland

Nordland fylkeskommune har besluttet å stenge alle videregående skoler, 16 til sammen, fra og med i morgen. Skolene kommer til å forbli stengt til over påske dersom situasjonen vedvarer.

Alle skoler i Bø i Vesterålen er stengt. Barnehager er åpne.

Ifølge Brønnøysunds Avis har Brønnøy kommune bestemt å stenge alle skoler og barnehager fra og med fredag.

Troms og Finnmark