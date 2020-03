Torstein Fornes og Lise Bakke Fornes i Trondheim har valgt å holde barna Pernille og Ludvik Toreus hjemme fra barneskolen, til tross for at kommunen hverken har stengt skoler eller barnehager.

Nå oppfordrer foreldreparet andre til å gjøre det samme, for å unngå potensielle smittearenaer.

Sammenligner med vaksinemotstand

– Vi gjør dette, fordi å sende barna på skolen vil være synonymt med å være vaksinemotstander. Det provoserer jo folk litt, sier Torstein Fornes.

Både store og små i familien er friske, men han vil ikke risikere å sette andre syke barn i fare.

– Kulturinstitusjoner taper penger, publikum og publisitet på dette, men kommunen stenger ikke egne skoler. Jeg synes det er underlig, sier han, som selv har hjemmekontor.

Foreldre over hele landet har valgt å gjøre det samme som Tornes. En underskriftskampanje som ber myndighetene stenge alle skoler og barnehager i landet har torsdag morgen nesten 25.000 underskrifter.

Vil ikke stenge

Danmark har stengt alle sine skoler, men i Norge har bare noen kommuner gjort det samme.

I Trøndelag er blant annet skolene i Frosta, Stjørdal og Meråker, og flere videregående skoler, stengt.

Men oppvekstdirektør i Trondheim kommune, Camilla Trud Nereid, vil så langt det lar seg gjøre unngå å stenge skoler og barnehager i Trondheim.

– Jeg skjønner at foreldre vil gjøre alt de kan for å passe på og beskytte barna sine, men for meg er det også viktig at vi som voksenpersoner beholder roen. Da er det per i dag altså ikke et tiltak å stenge skoler og barnehager.

Nereid tror en stenging vil skape unødig forvirring og panikk, og sier at hun synes det uheldig at hver kommune, skole og innbygger har sitt eget sett med regler.

– Hvis vi tar i bruk de sterkeste tiltakene våre før det er nødvendig, vil vi få unødvendig lange perioder hvor store deler av samfunnsinstitusjoner er stengt ned, og det tror jeg vil ha veldig uheldige konsekvenser på sikt for alle.

Kritisk til myndighetene

Fra hjemmekontoret til Torstein Fornes synes han hverken kommunen eller Folkehelseinstituttet henger med i svingene.

– Jeg synes ikke det er veldig bra informasjon, det er mer naturlig for meg og kona mi å lese nyhetene i stedet, sier han.

Nå har Fornes veddet 1000 kroner på at skolen snart vil snu.

– Jeg tror det. Vi vet jo hvordan smitte skjer, dette vil bare øke, sier han.

Dette er symptomene