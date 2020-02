Fleirtal for at pelsdyrbønder skal få full erstatning

Framstegspartiet og dei tre regjeringspartia Høgre, Venstre og Kristeleg Folkeparti er einige om at pelsdyrbøndene skal få erstatning som om det skulle ha vore ekspropriasjon.

I Politisk kvarter på P2 lova saksordføraren til Framstegspartiet, Morten Ørsal Johansen, at partiet vil gå inn for at pelsdyrbøndene skal få «full kompensasjon». Men han ville ikkje stadfeste at Frp var blitt samd med regjeringa. Den stadfestinga kom ein halv time seinare.

Teksten i framlegget frå Høgre, Frp, venstre og KrF er slik:

«Stortinget ber regjeringa om å endre kompensasjonsordninga for pelsdyroppdrettarar som heldt pelsdyr 15. januar 2018, og som vert ramma av vedtaket i Stortinget av 13. juni 2019 om forbod mot hald av pelsdyr, slik at dei får kompensasjon som om det dreidde seg om eit ekspropriasjonsarta inngrep.»

Frp trua med å stemme med opposisjonen

I Politisk kvarter gjorde Morten Ørsal Johansen det klart, at dersom det ikkje vart oppnådd semje med regjeringspartia om full kompensasjon innan Stortinget starta behandlinga av dagens saker klokka 10, ville Frp stemme for forslag frå andre parti som tilbyr dette.

Etter at Frp gjekk ut av regjeringa i januar, vart det nytt liv i debatten om kor mykje staten skal betale i kompensasjon til pelsdyrbønder som vert tvinga til å avvikle drifta. Frp føler seg ikkje lenger bundne av den semja som firepartiregjeringa hadde om korleis erstatningsordninga skulle vere.

Heilt fantastisk

Pelsdyrbonde og leiar i Rogaland pelsdyralslag, Jan Ove Horpestad, har reist frå Rogaland for å stå framfor Stortinget i dag.

Han er glad for avgjerda.

– Det er heilt fantastisk. Eg mista munn og mæle, rett og slett, seier Horpestad til NRK.

Han seier det blir eit tap å leggje ned næringa, men at dei no slepp den økonomiske bekymringa.

– Dette tyder at familiane får vurdert sine garder opp mot den reelle verdien, og får erstatta dei tapa dei lir. Det er det vi har kjempa for i all tid.

Uklart kva det vil koste

Tidlegare har landbruksministeren tilbode ein kompensasjon som ligg i storleiksorden 850 millionar kroner. Kva sum som full erstatning inneber, er uklart, men summar som 1,4 og 2 milliardar kroner har vore nemnde.

Både pelsdyrnæringa og Senterpartiet har kravd full erstatning. Guri Wormdahl som er informasjonssjef i Norsk pelsdyralslag, seier at bøndene er frustrerte, og at dei har måtte vente lenge på svar. Mange risikerer å bli ruinerte, seier ho.

Geir Pollestad i Sp seier han blir veldig skuffa om Stortinget ikkje stemmer for full erstatning.

– Det er Staten som skal ta rekninga. og ikkje bøndene som har vorte ofra i eit stygt politisk spel, seier han.

Han seier det ikkje er riktig at folk skal tape pengar på at næringa deira blir forbode. Om dette kostar éin eller to milliardar, er underordna, meiner han.

Lovforbodet mot pelsdyr, som var ein stor siger for Venstre då dei gjekk inn i regjering, vart vedteke i Stortinget i fjor sommar.

Innan 1. februar 2025 skal pelsdyrhald verte avvikla, og bønder som vert ramma av forbodet, fekk løfte om kompensasjon. Men kor mykje dei skal få, oppstod det raskt strid om.

Strid om erstatning

I ettertid har det mellom anna vorte debattert korleis pelsdyrfarmane skal blir verdsett. Fleire har klaga over at dei vil gå på store tap. På same tid er lønnsemda i bransjen usikker.

Regjeringa førespegla i fjor at bøndene som vert ramma, skal få ein sum basert på den bokførte verdien av garden.

Men denne verdien vil ofte ligge godt under den faktiske verdien, hevda næringa, og langt under beløpet på rundt 850 millionar kroner, som låg i det første tilbodet frå landbruksministeren.

Mange bønder meiner at erstatninga dei vart førespegla på langt nær ville dekkje dei investeringane og det tapet dei vil få. Striden har mellom anna stått om erstatning for avlsdyr, for kostnader til rivning- og sanering, og om pensjonsordningar for eldre bønder.

Statsminister Erna Solberg vart møtt av rasande pelsdyrbønder då ho besøkte Gloppen i fjor. Atle Roger Evebø (i midten) og Nils-Magne Gjengedal. Foto: Adam Pietrzak / NRK

Etter at Frp gjekk ut av regjeringa, er et ikkje lenger fleirtal i Stortinget. Ei rekke Frp-representantar har sagt at dei vil sjå på kompensasjonsordninga på ny.

Også Senterpartiet har vore hard i kritikken sin av kompensasjonen som bøndene har fått tilbod om. Forskrifta om kompensasjon har i haust vore ute til høyring.