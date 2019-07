Pelsdyrbonde går til sak mot staten

– Vi bor i ett land som må erstatte det de tar fra oss. Dette er tyveri, sier Martin Hove.

Han har en minkgård i Klepp kommune på Jæren, og står ifølge egne beregninger i fare for å tape omkring 9 millioner kroner når han må slutte med pelsdyr.

– De har lagt opp til at jeg skal få en kompensasjon på rundt 2,8 millioner, seier bonden.

Bøndene vil bli kompensert ut fra den bokførte verdien til gården, selv om den reelle verdien av gården kan være høyere.

Martin Hove må legge ned pelsfarmene sine. Det kan koste han dyrt. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

– Jeg har fått to individuelle takseringer på farmen og begge vurderingene ligger på over 13 millioner.

I tillegg mener han at summen bøndene får for å rive anleggene er for lav. Beregningen som er gjort i stevningen viser at bonden får over 12 millioner kroner for lite kompensert.

I slutten av stevningen står det at bonden legger det opp til å rettens skjønn å utmåle erstatningen han bør få fra staten.

Bonden er en av nærmere 180 pelsdyroppdrettere i Norge som må finne seg et nytt levebrød fra 2025.

Advokaten til Hove, Sigurd Klomsæt, mener at søksmålet kan få betydning for mange.

– Med den loven som kommer vil mennesker bli fratatt sitt yrke, fratatt muligheten til å tjene penger, og de blir fraranet sine verdier. Vi regner med at Martin Hove sin sak når frem, og det vil få konsekvenser for alle som er i samme situasjon som han.

Gjelder flere

NRK har tidligere omtalt flere bønder som opplever kompensasjonsordninga som urettferdig.

Pelsdyrbonde Odd Arne Myromslien sier at han vil ende opp med 10 millioner kroner i minus når pelsdyrnæringen legges ned.

Odd Arne Myromslien på pelsdyrfarmen i Heidal. Foto: Even Lusæter / NRK

– For min del koster opprydningen 13 millioner, mens erstatningen er 3,1 millioner. Så jeg sitter igjen med en regning på omtrent 10 millioner kroner, sier han.

Også pelsdyrbonde Bength Åreskjold Oftedal i Sola i Rogaland kommer til å gå i minus. Han forteller at han kommer til å få to millioner kroner i kompensasjon fra staten.

– Taksten på anlegget er 12 millioner og i den kompensasjonsordningen som politikerne har tenkt å legge til grunn, tilbys jeg snaue to millioner kroner. Nesten alt jeg har investert i dette blir blåst bort, sier minkoppdretteren.

Minkoppdretter Bengt Åreskjold Oftedal. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

Får støtte

Pelsdyrbøndene får drahjelp fra lokale partitopper i Høyre og Frp.

– Det som står om bokførte verdier, det er en skandale, sa Margrete Dysjaland, fylkesordførerkandidat for Frp i Rogaland, til NRK i juni.

Også Klepp-ordfører og 1. nestleder i Rogaland Høyre, Ane Mari Braut Nese, reagerer kraftig på dette.

Avviklingen av pelsdyrnæringen Ekspandér faktaboks I 2018 avgjorde regjeringen at pelsdyrnæringen i Norge skal avvikles innen 2025. Det er Venstre som har ivret mest for dette.

I november 2018 foreslo regjeringen å gi en kompensasjon til pelsdyrbøndene på til sammen 365 millioner kroner.

I april 2019 ble beløpet justert opp til om lag 500 millioner kroner.

I mai 2019 foreslo regjeringen å fjerne taket på kompensasjonen.

Kun et drøyt år før vedtaket om avvikling ble gjort, ble pelsdyrnæringen gitt livets rett i en stortingsmelding som landbruksminister Jon Georg Dale la frem. Regjeringen ville beholde næringen, men skjerpet kravene til oppdretterne.

– Ordningen er lagt opp slik at bøndene kompenseres etter nedskrevne verdier. Det kan sammenlignes med at noen tar hele huset ditt, og så får du bare likningsverdien. Det henger ikke på greip, sier hun.

Braut Nese og Dysjaland vil gi pelsdyrbøndene en kompensasjon som dekker det anleggene på gårdene faktisk er verdt.

Staten har nettopp mottatt den 12 sider lange søksmålet, men landbruks- og matdepartementet ønsker ikke kommentere saken til NRK.

– Vi kan ikke kommentere saker som er til behandling i domstolsapparatet. Stevningen vil bli håndtert etter vanlige prosedyrer, opplyser departementet.