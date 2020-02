Pelsdyrbonde: – Stoler ikke på ordet full kompensasjon

Selv om det nå er politisk enighet om at pelsdyrbøndene skal få full erstatning for å avvikle drifta, er det ingen jubel å spore hos pelsdyrbonde Arnt Erik Evja i Nissedal.

Det har vært for mange og dårlige nyheter tidligere.

– Jeg er glad for at mer penger blir lagt på bordet, men er redd det likevel er for lite når regnestykket legges sammen, sier han.

Frykter utregninga

I hele landet er det 171 gårdsbruk som driver med pelsdyroppdrett, og som nå er omfatta av vedtaket.

Familien i Nissedal kjøpte gården for seks år siden for å satse på pelsdyr. Nå står han igjen med en gjeld på 5 millioner og et pelsdyranlegg som må legges ned innen februar 2025 slik Stortinget har bestemt.

Tilbudet han fikk i høst var en erstatning på 2,1 millioner kroner. Uten en kraftig økning måtte han selge hele gården, ifølge han selv.

Gården er taksert til rundt 6 millioner kroner, og før forliket i dag var han tilbudt 19 prosent.

Evja er likevel redd det nye tilbudet til pelsdyrbønder ikke vil være nok.

– Jeg stoler ikke på ordet full kompensasjon. Jeg må reinvestere 10–15 millioner, og dersom jeg får 5 millioner kroner, er dette bare en dråpe i havet.

Verdiløst uten pelsdyr

Anlegget har han investert mye i, men det vil være verdiløst uten pelsdyr. Ny type gårdsproduksjon vil kreve mange millioner kroner i nye investeringer. Tanken på at gårdsdrifta ikke skal gå videre i arv, er den verste for Evja.

TRE GENERASJONER: Arnt Erik Evja sier det har vært drevet med pelsdyr i tre generasjoner på gården. Foto: Berit Heggholmen / NRK

– Jeg vil ikke få en lik arbeidsplass som den jeg har i dag med lik inntekt. Jeg er også skeptisk til hvordan dette skal regnes ut, og tar ingenting for gitt.

Det er uavhengige takstmenn som skal taksere individuelt hvert enkelt bruk.

Det er pelsdyrbonden glad for.

– Det er jeg bedre tjent med, sier Arnt Erik Evja.

– Det nytter å kjempe

Leder i Trøndelag Pelsdyralslag, Lars Ole Bjørnbet, som også sjøl er pelsdyroppdretter, tør slippe gleden mer løs.

Lars Ole Bjørbet i Trøndelag Pelsdyralslag synes det nye erstatningsprinsippet ser bra ut. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Vi tør ikke juble før vi ser dette skriftlig og kriteriene for det, men det ser bra ut, og vi er på rett vei.

Han synes erstatningsprinsippet som nå skal legges til grunn, er mye bedre enn kompensasjonen næringa skulle få tidligere.

Bjørnbet mener likevel det burde vært helt unødvendig for pelsdyrbønder å måtte kjempe for å få en normal erstatning for noe de blir fratatt.

– Det er helt vanvittig at Stortinget og regjeringa har bruk så mye tid og ressurser på et sånt skittent spill overfor en yrkesgruppe som har brakt milliarder til det norske samfunnet i eksportinntekter over 100 år.

Fylkesleder Kari Åker i Trøndelag Bondelag mener næringas kamp har gitt resultater.

Kari Åker i Trøndelag Bondelag gir egen næring honnør for kampinnsatsen. Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Det viser at det nytter å kjempe. Det nytter å kjempe for rettferdighet.

Hun sier det er mange som skal ha honnør for å ha jobba veldig godt, men at ikke minst næringa sjøl har stått voldsomt på for å få en rettferdig behandling.

– Nå får de en kompensasjon som er mye bedre å leve med enn det som var forespeila i starten.

Gir nytt håp

Den nye erstatninga kom for seint for en pelsdyrbonde på Sunnmøre, men gir likevel nytt håp.

Jetmund Øye la ned minkfarmen i Norangsfjorden i høst. Han kunne ha holdt på lenger, men mista motivasjonen på grunn av usikkerheten.

Han driver i tillegg melkeproduksjon i liten skala, og nå håper han at kompensasjonen bidrar til at han kan starte noe nytt. Han tror også erstatninga som er foreslått blir mer rettferdig.

– Problemet er at det er lite annet å ta seg til her enn pelsdyr, så det blir en vurdering om hva jeg skal gjøre framover, sier Øye.