Pelsdyrbønder: – Vi mister 73 prosent av verdiene

I gjennomsnitt mister disse bøndene 73 prosent av verdiene med den foreslåtte kompensasjonsordningen, ifølge en ny rapport.

Norsk Pelsdyralslag la fram de ferske beregningene under et landbruksmøte på Varhaug i Rogaland mandag kveld.

I rapporten har taks- og regnskapsmiljøer vurdert den økonomiske situasjonen til de 12 undersøkte pelsdyrbøndene i dag, og sett på hvor mye de blir kompensert når de må legge ned driften.

– Ikke overrasket

– Jeg er ikke overrasket over tallene. Vi har hele tiden visst at kompensasjonsordningen som regjeringen har foreslått på langt nær dekker tapene til pelsdyrbøndene, sier Geir Pollestad (Sp), leder av næringskomitéen på Stortinget.

Bertrand Trane Skadsem, leder av Norges Pelsdyralslag, holdt appell under folkemøtet på Varhaug. Foto: Elias Håvarstein / NRK

Han var selv tilhører under folkemøtet på Varhaug.

– Dette er en rapport bestilt av pelsdyrbøndene selv. Går du uten videre god for tallene, Pollestad?

– Vi har hatt tett dialog med pelsdyrnæringen over tid. Her har vi lenge blitt kjent med tapsberegninger fra mange av dem som rammes av næringsforbudet. Så dette er tall vi kjenner oss igjen i. Vi vil nå be landbruks- og matministeren om å vurdere og kommentere beregningene i rapporten.

– Sjokkerende og opprørende

Olaug Bollestad sier til NRK at hun ikke ønsker å diskutere individuelle tapsberegninger i offentligheten.

– Saken er ferdig behandlet fra vår side, og nå er det opp til Stortingets flertall å avgjøre dette. Jeg har kjempet for å få flere penger inn i ordningen, sa hun fra scenen under folkemøtet.

Jan Ove Horpestad, leder i Rogaland Pelsdyrlag, mener det allerede er grundig dokumentert hvor urettferdig og urimelig erstatningen slår ut.

– Men det er sjokkerende og opprørende å se tallene i den nye rapporten, sier han.

Horpestad sier han selv ligger an til å tape mer enn fem millioner kroner.

Olaug Bollestad (KrF) i dialog med Bertrand Trane Skadsem, leder av Norges Pelsdyralslag. Foto: Elias Håvarstein / NRK

– Stortinget har tydelig vedtatt at vi skal holdes skadesløse med erstatningen, og at urimelige utslag skal unngås. Det er ingen som kan påstå at regjeringens erstatning legger opp til dette, sier han.

Kan få flertall i opposisjonen

Under møtet på Varhaug som tok for seg flere sider ved det norske landbruket, fikk pelsdyrnæringen anledning til å holde en appell til Bollestad.

De flere hundre bøndene i salen reiste seg og svarte med trampeklapp for å uttrykke sin støtte til kollegene som driver med pelsdyr.

Men nå øyner pelsdyrbøndene nytt håp etter at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen.

I februar skal Stortinget nemlig behandle et representantforslag fra Senterpartiet om en bedre kompensasjonsordning.

Med Frp i opposisjon ligger Sp-forslaget an til å få flertall.

Geir Pollestad står fast ved at pelsdyrbøndene skal få kompensert tapet full ut.