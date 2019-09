FHI: – Ikke noe som tyder på at det er farligere å kose med hunden nå

Veterinærinstituttet sa lørdag ettermiddag at 23 hunder er rapportert døde etter å ha hatt blodig diaré.

– Det er så langt ikke rapportert om eiere som er blitt syke, sier overlege ved Folkehelseinstituttet, Siri Feruglio.

Lørdag morgen ble det meldt om flere nye tilfeller av sykdommen, men det er fremdeles uklart om tilfellene kan knyttes til hverandre. Dagen før var det registrert 30 til 40 tilfeller av hunder med blodig diaré.

Årsaken til dødsfallene er ikke funnet til tross for at flere hunder nå er obdusert.

To bakterier påvist

Veterinærinstituttet fant to bakterier Clostridium perfringens og Providencia alcalifaciens i tarmen på tre av hundene de obduserte. Én av de to bakteriene som er funnet er kjent for å kunne produsere giftstoffer.

UNDERSØKER: Skåler på laboratorium hos Veterinærinstituttet, som nå jobber på spreng for å finne årsaken til hvorfor så mange hunder er blitt syke. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Bakteriene kan også gi symptomer hos mennesker i tarmen ved matforgiftning. Det er ofte mat som har blitt håndtert feil som kan gi en akutt tarmsykdom hos mennesker som blir smittet av Clostridium perfringens eller Providencia alcalifaciens, sier overlege ved Folkehelseinstituttet, Siri Feruglio.

– Selv om det så langt ikke er rapportert om eiere som er blitt syke, kan hunder med diaré ha sykdommer som smitter til mennesker. Så god hygiene er viktig ved kontakt med dyr, sier Feruglio.

Flere engstelige hundeeiere

Hundeeiere landet over er bekymret på grunn av den ukjente hundesykdommen. Flere sier de er nøye med forholdsreglene fra Mattilsynet. Ifølge Aftenposten har 44 prosent av totalt 758 000 norske husstander hund.

Er det farlig å bli slikket av hunden sin nå?

– Det er ikke noe som tyder på det, sier Siri Feruglio ved FHI.

Hvordan er det med små barn og sandkassen? Bør de være ekstra forsiktig hvis det ligger hundebæsj der?

– Hundeeiere oppfordres jo til å ikke la hundene sine gjøre fra seg i sandkasser av vanlige hygieniske hensyn, sier Feruglio.

Døde i løpet av 24 timer

Natt til søndag i forrige uke våknet Camilla Hippe og samboeren av lyder fra stua. Hunden deres Milo (2) hadde gjort fra seg flere steder i huset etter kraftig diaré.

– Han spiste ofte mye gress, og hadde følsom mage, og derfor tenkte vi ikke så mye over det. Vi gikk derfor og la oss igjen.

På morgenen begynte Milo å drikke litt vann, og Hippe tenkte derfor at han var på bedringens vei. Milo klynket litt, og gikk og la seg i hundekurven. Hippe sjekket på han et par ganger før hun gikk ned og vasket klær.

Yorkshire-terrieren Milo var et viktig medlem av familien Hippe. Han rakk ikke bli tre år. Foto: PRIVAT

Da hun kom opp og sjekket Milo litt senere, var det ikke tegn til bevegelse.

– Han bare lå der. Jeg ropte på samboeren min, som prøvde å løfte Milo opp. Da rant det masse blod ut av rumpa hans. Vi var helt i sjokk.

Hippe og samboeren hastet av gårde til dyrlegen i Hønefoss, som bekreftet av Milo var omkommet.

Symptomene er svært like den mystiske hundesykdommen som har tatt livet av flere titalls hunder de siste ukene.

Camilla Hippe råder alle å oppsøke dyrlege med syke hunder før det er for sent.