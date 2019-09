Ved et rødmalt hus i skogen i Bærumsmarka utenfor Oslo tumler noen livlige krabater rundt. Jonas er en norsk elghund mens Erna og Trine er dachser. Matmor Hilde Charlotte Solheim sier hun føler de er trygge her, godt unna ukjente artsfrender, men hun passer på og er nøye med forholdsreglene.

Får ikke hilse

– Jeg holder dem i bånd og de får ikke hilse på andre hunder, men her i hundegården kan de leve friere. Vi er heldige som bor slik til, sier hun når NRK kommer på besøk.

Politikernavnene på husets firbente begynte litt som en fleip med to dachser som ble kalt Siv og Erna. Men her er det andre ting enn meningsmålinger og manglende oppslutning som bekymrer for tiden.

De siste dagene har en ukjent sykdom skremt hundeeiere i Norge. De firbente får oppkast og blodig diaré og i noen tilfeller har det gått fort fra de første tegnene til dødsfall. Lørdag morgen ble det meldt om flere nye tilfeller av sykdommen, men det er fremdeles uklart om tilfellene kan knyttes til hverandre. Dagen før var det registrert 30 til 40 tilfeller av den mystiske hundesykdommen.

Årsaken er ikke funnet til tross for at flere hunder er obdusert.

Er redd

– Jeg blir veldig bekymret, jeg blir redd. Jeg kastet meg over artikler og leste alt. Jeg tror både jeg og andre hundeeiere følger nøye med for å finne ut hva vi kan gjøre for å unngå at dette rammer våre hunder.

Hun blir blank i øynene når hun sier at hun er svært godt klar over at hundene hennes er nettopp hunder, at de ikke er mennesker.

Solheim og dachsen Trine. – For meg er hundene familiemedlemmer, sier hun. Foto: Marit Kolberg / NRK

– Jeg vet godt at det er forskjell, men for meg er de også familiemedlemmer. De er de individene jeg har nærmest meg. I tillegg er de dyr som er helt avhengige av oss. De må stole på at vi tar oss av dem og de fleste hundeeiere føler stor omsorg for hundene sine, sier hun bestemt.

I tillegg til å holde dem unna andre hunder, forsøker hun også å passe på at de ikke snuser på annen hundebæsj.

– Jeg håper alle er ordentlig flinke til å plukke opp etter seg nå, også når de går på tur her i skogen.

Alvorlig hundesykdom sprer seg Du trenger javascript for å se video.

Solheim syns det er krevende å følge med på hundenes helse fordi det ikke er uvanlig at de får litt løs avføring, for eksempel.

– Hunder kan spise litt gress innimellom. Da kaster de opp. De får også lett litt løs mage. Nå drar man kanskje til veterinæren for symptomer man tidligere ville ha oversett.

Samtidig tror hun mange utsetter unødvendige veterinærbesøk.

– Jeg vet om flere som har avbestilt kontrolltime og slikt hos veterinæren for å unngå å komme til et sted der det kan tenkes å finnes smitte, sier hun.

Kjedelige lufteturer

Inne i sentrum av Oslo treffer vi Helene David-Andersen på tur med Daisy, en blanding av Saluki og Husky. Daisy blir holdt stramt i bånd og David-Andersen forteller at hun tenker mye på den ukjente hundesykdommen.

– Det første jeg gjør om morgenen er å sjekke nyhetene for å se om man har funnet ut noe mer.

Helene David-Andersen tror Daisy lurer på hvorfor turene er blitt så kjedelig de siste dagene. Foto: Marit Kolberg / NRK

Hun tror Daisy lurer på hvorfor turene er blitt så kjedelige de siste dagene.

– Når vi går tur får hun ikke møte eller leke med andre hunder. Og vi går slett ikke hundeparker. Jeg prøver også å få henne fra å snuse i veikanten, men det er jo nesten umulig.

Hun forteller at Daisy trenger mye mosjon og det derfor blir ekstra lange turer på henne også, siden Daisy nå ikke får leke fritt med andre hunder i parkene.

Både hun og andre hundeeiere må nok fortsette å gå med stramme bånd når de er ute på tur en stund til. Mattilsynets anbefalinger gjelder fortsatt til man finner ut noe mer om denne ukjente hundesykdommen. (Se faktaboks)