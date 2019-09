Mulige nye tilfeller av mystisk hundesykdom: To hunder døde

– Disse hundene har de samme symptomene som vi har sett hos flere andre hunder den siste tiden: oppkast og blodig diaré. Det er likevel for tidlig å si om de nye tilfellene kan knyttes til hverandre, sier Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet til NRK.

De nye tilfellene er igjen spredt rundt om i landet. Hundene bor i Nord-Norge, Bergen, Hedmark, Trondheim og Sørlandet.

Mattilsynet har så langt ikke detaljer om hvor på Sørlandet og i Nord-Norge det er snakk om.

Vet ikke om sykdommen smitter

To av hundene døde. Resten er til behandling.

– For den enkelte hund er dette svært alvorlig. Men vi vet ennå ikke om dette er smittsomt eller bare en rad av enkelttilfeller, sier Tronerud.

Mattilsynet vet ikke om de nye tilfellene som er rapportert inn fredag kveld er helt nye tilfeller, eller om de ligger noe tilbake i tid.

Veterinærinstituttet har obdusert fire hunder for å komme til bunns i hvorfor mange hunder får blodig diaré, men står fortsatt uten klare svar. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Flere steder i landet

Fredag var det registrert 30 til 40 tilfeller av den mystiske hundesykdommen som sprer seg i landet den siste tiden.

De fleste tilfellene er i Oslo-regionen, men det er også registrert hunder med blodig diaré i Tynset, Tønsberg, Hamar, Moss, Hønefoss og Lørenskog.

Det er også oppdaget tilfeller i Enebakk og Trøgstad, Trøndelag, Rogaland og Aurland i Sogn og Fjordane.

Det finnes ingen felles oversikt over sykdomstilfellene, men veterinærkjeden AniCura, som først slo alarm om alvorlig syke hunder, meldte torsdag at det «antas at et tjuetalls hunder har mistet livet så langt».

Mattilsynet advarer Ekspandér faktaboks Begrens nærkontakt med andre hunder

Ikke la hunden hilse på andre hunder på tur

Unngå at hunden snuser mye i grøften hvor andre hunder har vært

Dra raskt til veterinæren hvis du oppdager de ovennevnte symptomene hos din hund

Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir

Parvoviruset kan for eksempel gi alvorlig tarmbetennelse

Store ansamlinger som utstillinger og dressurkurs bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses

Har funnet samme bakterie

Veterinærinstituttet har obdusert fire hunder for å se om det finnes noe som knytter tilfellene til hverandre.

Tre av disse hundene hadde samme bakterie i seg.

Det dreier seg om to bakterier som heter Clostridium perfringens og Providencia alcalifaciens.

– Så langt er dette det eneste håndfaste som kan knyttes til hundene som har blitt syke, sier Tronerud til NRK lørdag.

Veterinærene håper å få svar så raskt som mulig, men kan ikke si noe sikkert om når de eventuelt kan konkludere.

– Om vi kan konkludere på mandag er lite trolig. Men det vil komme flere svar etter hvert. Trolig utover uka.

I denne sekken ligger en død hund som skal obduseres på Veterinærinstituttet i Oslo lørdag. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Tror ikke forgiftning eller fôr er årsaken

Mattilsynet har ikke funnet noe som tyder på at hundene er blitt forgiftet.

– Vi undersøker bredt hva utbruddet kan skyldes. Vi ser nærmere på om det kan være infeksjoner, forgiftning, bakterier eller virus. Vi utelukker ingenting, sa Ann Margaret Grøndahl, seksjonssjef i Mattilsynet, til NRK på fredag.

Veterinærinstituttet tror heller ikke utbruddet skyldes noe som kan ha vært i hundefôret.

– Vi har sett at det er brukt veldig mange typer av fôr hos hundene som er obdusert, og har ingen grunn til å tro at det har årsak i ett spesifikt fôr, sa Jorun Jarp, beredskaps- og sikkerhetsdirektør ved Veterinærinstituttet.

– Vi undersøker videre om det kan være fôr, virus, andre bakterier, eller sopp.