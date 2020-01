Fem spørsmål og svar om Frps mulige brudd med regjeringen

STRIDENS KJERNE: Den 29 år gamle norske kvinnen som er siktet for deltagelse i to terrororganisasjoner, Nusra-fronten og IS, ble fløyet hjem til Norge på fredag, eskortert av norsk politi og personell fra Utenriksdepartementet. Her er hun under en mellomlanding i København.

Foto: Roger Sevrin bruland, NRK