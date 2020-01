Frps fremtid i regjeringen avgjøres nå

PÅ VEI UT: Siv Jensen (Frp) på vei ut av statsministerens kontor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Frp-leder Siv Jensen ankom statsministerens kontor rundt klokken 10.20. Der skulle hun møte statsminister Erna Solberg (H) for å informere om situasjonen og stemningen i Frp. Jensen forlot statsministerens kontor rundt én time senere.

Like etterpå, ved 11.30-tiden, ankom hun Frps partikontor, hvor hun skal ha et møte med partiets landsstyre.

– Jeg har hatt et ryddig møte med statsministeren, og nå skal jeg ha en telefonkonferanse med vårt landsstyre for å informere dem om situasjonen, sa Jensen på vei inn til partikontoret.

Minutter senere var parlamentarisk leder Hans-Andreas Limi på vei inn på Frps partikontor.

– Det er litt kritisk, var hans kommentar om hvordan han vurderer situasjonen.

Ifølge Limi har statsministerens kommentar om at det var moralsk riktig å hente hjem IS-kvinnen og hennes to barn, hvorav det ene er antatt alvorlig syk, blitt tatt veldig dårlig i mot i Frp.

– Det er ikke tvil om at den er blitt veldig dårlig mottat i Frp. Det er mange som har reagert utrolig negativt på akkurat den uttalelsen, sa Limi.

– Ønsker dere reelle forhandlinger, eller er dere allerede på vei ut?

– Nå gjenstår det å høre hva som skjedde på møtet mellom Siv Jensen og statsministeren.

Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ankom statsministerens kontor like etter at Siv Jensen hadde forlatt stedet.

Til stede der er også blant andre utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og kunnskapsminiser Jan Tore Sanner (H). Det var uansett planlagt en regjeringskonferanse – et ukentlig møte i regjeringen – på Statsministerens kontor i dag.

Siv Jensen kom til Fremskrittspartiets partikontor i Oslo sentrum etter å ha snakket med statsminister Erna Solberg. Du trenger javascript for å se video. Siv Jensen kom til Fremskrittspartiets partikontor i Oslo sentrum etter å ha snakket med statsminister Erna Solberg.

IS-kvinnen kan velte regjeringen

Bråket i Frp tok fyr for alvor da det ble kjent at regjeringen hadde bestemt å hente hjem en terrorsiktet IS-kvinne og hennes to mindreårige barn. Årsaken til beslutningen er at kvinnens fem år gamle sønn er alvorlig syk. I august veide gutten 12 kilo, like mye som en gjennomsnittlig norsk ettåring.

Frp har hele veien vært tydelige på at de har støttet å hente hjem gutten, men ikke moren. De har også tatt dissens i regjeringen.

Gjennom hele helgen har stadig flere Frp-kilder NRK har vært i kontakt med gitt uttrykk for at de ikke tror firepartiregjeringen overlever denne krisen. Allerede forrige uke uttalte flere fylkesledere åpent til NRK at de mener Frp bør gå ut av regjering.

Siv Jensen (Frp) har møtt opp på statsministerens kontor mandag formiddag. Du trenger javascript for å se video. Siv Jensen (Frp) har møtt opp på statsministerens kontor mandag formiddag.

Hektisk møtevirksomhet i Høyre

Parallelt med at Frps partitopper var samlet på partikontoret søndag kveld var det hektisk møtevirksomhet i Statsministerboligen.

Etter det NRK får opplyst var i alle fall både Venstre-leder Trine Skei Grande, KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Høyres nestleder Jan Tore Sanner og Bent Høie til stede i tillegg til statsminister Erna Solberg.

Verken Solbergs statssekretær for presse eller politiske rådgiver har besvart NRKs henvendelser søndag kveld.