Fått inn mange tips om den etterlystes tatovering

En mann er nå etterlyst etter det brutale drapet på Heikki Bjørklund Paltto (24) mandag. Politiet knytter drapet direkte til et ran som fant sted i nærheten av drapsstedet, og i den sammenheng etterlyser de en ukjent mann.

Sammen med overvåkingsbilder av mannen, offentliggjorde de også et bilde av et kjennemerke på hånden, som på bilder ser ut til å være en tatovering.

NRK har fredag fått inn mange tips fra lesere som påpeker at tatoveringen til den etterlyste mannen ligner umiskjennelig på symbolet på det angolanske flagget. NRK får opplyst at politiet har fått inn det samme tipset.

– Vi har mottatt mange tips og får fortsatt tips. Mange interessante opplysninger som nå følges opp. Vi jobber for fullt, sier politiinspektør Grete Lien Metlid til NRK fredag kveld.

Det er mange som har påpekt likheten mellom symbolet på det angolanske flagget og kjennemerket på hånden til den etterlyste. Foto: Stephane De Sakutin / AFP/Politiet

– Ikke vanlig å tatovere symbolet

Det rødsvarte flagget til Angola inneholder et halvt tannhjul, en machete og en stjerne midt på, som er arrangert på nøyaktig samme måte som kjennemerket på den etterlyste mannens hånd.

Angola-ekspert Aslak Orre ved Chr. Michelsens institutt (CMI) er enig i at bildet av

Angola-ekspert Aslak Orre ved Chr. Michelsens institutt (CMI). Foto: Magne, Sandnes / Chr. Michelsens institutt

tatoveringen som politiet har gått ut med, minner veldig om Angolas symbol.

– Jeg kan se det samme som andre, at det er veldig likt symbolet. Bildet er uskarpt, så det er umulig å si nøyaktig hva det er, sier Orre og legger til:

– Men det er ikke vanlig at angolanere tatoverer symbolet på hånda. Jeg har heller ingen spesiell grunn til å tro at det er folk fra andre land som skulle tatovere dette symbolet på hånden.

Tatoveringsekspert Per-Erik Enevold Dahlman sa til NRK tidligere fredag at tatoveringen på hånden til den etterlyste mannen er uvanlig.

– Både symbolet og hvor tatoveringen er plassert er uvanlig. Jeg har ikke sett dette symbolet før, sa han.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Her er et kart over den angivelige gjerningspersonens bevegelser på drapsdagen, basert på observasjoner og funn gjort av politiet.

– Gode grunner for å gå ut med bildet

Det var 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto (24) fra Mysen som ble funnet drept i leiligheten han bodde i på Majorstuen mandag denne uka.

Bildet er tatt klokken 13.16 på Skøyen togstasjon. Foto: Politiet

Metlid bekreftet at de setter mannen i sammenheng med drapet og ranet, men at de ikke vet hvem han er. Politiet oppfordrer mannen og folk som vet om han – til å ta kontakt med Oslopolitiet.

– Det er veldig viktig for politiet å identifisere han, men vi utelukker ikke at flere kan ha vært involvert, sa Metlid under pressekonferansen.

– Det er gode begrunnelser for at vi går ut med dette bildet. Vi ber publikum kontakte politiet og ikke foreta noe selv.

Hun har tidligere uttalt at den midlertidige obduksjonsrapporten viser at politiet står overfor et svært alvorlig drap.