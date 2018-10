Politiet undersøker pengespor – drapsmannen kan ha klatret inn vindu

Etter det NRK erfarer er en av teoriene er at den ukjente gjerningsmannen tok seg inn via et vindu i leiligheten.

Her skal det ha oppstått en blodig konflikt som resulterte i at 24-åringen ble stukket med mer en 20 knivstikk, etter det NRK får opplyst. Den foreløpige obduksjonsrapporten er klar, men politiet har ikke kommentert detaljene i den.

Grete Metlid har tidligere uttalt at den midlertidige obduksjonsrapporten viser at politiet står overfor et svært alvorlig drap.

På bakkeplan

Leiligheten hvor drapet skjedde ligger på bakkeplan. Kriminalteknikere har i hele kveld jobbet med å granske uteområdene ved boligen, teknikerne brukte blant annet et spesielt ultrafiolett lys som kan påvise blodspor.

– Vi har oppmerksomhet på dette med utganger og mulige adkomstveier. Det med innganger via andre steder er ting vi er opptatt av, derfor undersøker vi alle ting rundt dette, sier politiinspektør Grete Metlid til NRK sent onsdag kveld.

Kriminalteknikere undersøkte også vinduer og dører ved leiligheten.

Etter det NRK forstår var det vanlig blant de som bodde i kollektivet å bruke et vindu som en adkomstvei til leiligheten, som ligger på bakkeplan. Kameraten som fant den drepte skal ha kommet inn det samme vinduet da han kom hjem og oppdaget det som hadde skjedd.

– Er det riktig at mannen som fant avdøde tok seg inn gjennom vinduet?

– Jeg vil ikke gå i detaljer på hva han har forklart i avhør.

Undersøker penger

Et av sporene politiet nå undersøker, er om offeret hadde en større sum kontanter i leiligheten. TV 2 meldte tidligere onsdag at drapsofferet skal ha en stor sum penger i leiligheten som stammet fra bitcoin som var blitt vekslet inn.

– Vi er kjent med og har fått opplysninger om at han skal ha den typen økonomi. Men vi har ikke noe resultat av disse undersøkelsene – når det gjelder ting som lå hjemme så har vi ikke kommentert detaljene i det, sier Metlid til NRK.

I etterkant av drapet skal politiet ha fått tips om at gjerningspersonen kan ha forsvunnet fra åstedet i en taxi.

– Jeg vet at det har vært noen tips om drosjer, men det er ikke slik at dette står sentralt per nå. Det er ikke nødvendigvis noe spesielt i at vi får tips om det heller. Vi vil undersøke alle sånne type ting, men det er ikke noe som peker seg ut for oss nå, sier Metlid til NRK onsdag kveld.

Trøster hverandre

Familien til den avdøde 24-åringen går gjennom en tung tid, ifølge bistandsadvokaten.

– De har det forferdelig. De er sammen, og trøster hverandre. De har vært gjennom det verste som kan ramme foreldre, sier Peder Morset, bistandsadvokaten til familien, til NRK.

Også fotballaget til Mysen var i sorg etter beskjeden om at de hadde mistet en kompis. De beskriver 24-åringen som en hyggelig og snill mann.

– Han var godt likt, jeg husker han som en blid, hyggelig, og snill mann, sier en som kjente den drepte fra fotballmiljøet.

På tirsdag skulle klubben han vokste opp i spilt opprykkskamp. Isteden samlet spillere, trenere og ledere seg til en følelsesladd minnemarkering på klubbhuset.