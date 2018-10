Mysen stadion hedret den drepte vennen før sesongens viktigste kamp

Mysens A-lag skulle ha spilt opprykkskampen til 5. divisjon tirsdag. I stedet ble det holdt en minnestund i klubbhuset etter at kompisen ble drept i Oslo.

Den unge mannen som mandag ble knivstukket og drept i en leilighet på Majorstua, var en sentral del av fotballklubben på hjemstedet Mysen i Eidsberg kommune i Østfold.

Han sluttet selv med fotball da han var juniorspiller, men han ble værende som en aktiv del av klubbmiljøet i forbindelse med sosiale tilstelninger.

– Hedrer en av Eidsbergs fineste idrettsgutter

Ordfører Erik Unaas holdt en tale før kampen. Foto: Sebastial Nordli / NRK

Torsdag ble kampen gjennomført, men rammen rundt kunne ikke vært tristere for spillere og publikum.

Rundt 200 personer møtte opp på stadion. Mange er venner som er kledd i sort. Det var mye latter og glede i forbindelse med en barnekamp rett i forkant. Jubel for mål og flere heiarop. Så ble det raskt veldig stille og alvoret sank inn. Både spillerne og vennene som har kommet var tydelig preget.

– Takk til alle som kom for å hedre en av Eidsbergs fineste idrettsgutter, som så brutalt ble revet bort denne uken, sa ordfører Erik Unaas i Eidsberg kommune i en tale rett før kampen.

– For å være sammen og vise samhold i disse helt uvirkelige og uforståelige dager. For å vise støtte til et sterkt preget fotballag som gjennom kvelden kamp vil minnes en av sine beste venner og støttespillere.

Det ble holdt ett minutts stillhet for den drepte mannen før kamp. Foto: Sebastian Nordli / NRK

– Idretten gir samhold

Deretter ble det holdt ett minutts stillhet for den drepte vennen.

Etter kampen var det en preget ordfører som snakket med NRK.

– Det er en veldig spesiell ramme og omstendigheter rundt kampen. Idretten gir samhold og fellesskap og styrke og blir et godt samlingspunkt i en så vanskelig tid, sier han.

Han sier at hele kommunen er svært preget etter knivdrapet i Oslo.

– Vi merket det veldig godt. I et så lite samfunn kjenner alle noen som er rammet av tragedien og det preger samfunnet til de grader.

Leiligheten hvor mannen i 20-årene ble funnet, ligger sentralt på Majorstua. Politiet jobber med å innhente video fra overvåkingskameraer i området. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Ingen mistenkte

Politiet arbeider intensivt for å avklare drapssaken på Majorstuen, men det er fortsatt ikke noe gjennombrudd i saken. Ingen er pågrepet eller mistenkt i saken så langt.

Politiet jobber med å kartlegge informasjon rundt avdøde, leiligheten og annen type informasjon som kan være nyttig i denne drapsetterforskningen.

Politiet fikk melding om knivstikkingen rundt klokken 12.15 mandag.

Det var en av mannens samboere som ringte inn om knivstikkingen til AMK. Mannen i 20-bodd sammen tre andre personer i leiligheten.

Tirsdag var en foreløpig obduksjonsrapport klar.

– Den underbygger helt klart det vi har sagt tidligere, at vi står i en drapssak. En svært alvorlig drapssak, sa Grete Metlid, leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, til NRK.

Av hensyn til etterforskningen er politiet svært tilbakeholdne med detaljer i drapssaken.