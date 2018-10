Majorstua-drapet: Her gjør politiet nytt funn langs fluktruten

Under en pressekonferanse på politihuset på Grønland fredag, presenterte politiet en rute som de mener den etterlyste mannen tok etter drapet på Majorstua.

Politiet vet fortsatt ikke hvem gjerningsmannen i saken er, men de etterlyser nå en mann med bilde i tilknytning til drapet.

– Personen er sentral. Det er veldig viktig for politiet å identifisere ham, sa politiinspektør Grete Metlid under pressekonferansen.

ETTERLYST: Dette er mannen politiet nå etterlyser. – Personen er sentral. Det er veldig viktig for politiet å identifisere han, sa politiinspektør Grete Metlid under pressekonferansen, fredag. Foto: Olav Rønneberg / NRK

Tok med veske

Ved 14.30-tiden var politiets hundepatruljer ute og foretok nye søk i den nedre delen av Frognerelven, som ligger langs fluktruten politiet mener ble brukt.

Dette er et av stedene politiet har fått tips om observasjoner av den etterlyste personen. De har også gjort funn her som de knytter til draps- og ranssaken.

NRK kunne observere at en politimann fra hundepatruljen tok med seg en svart dataveske som lå i terrenget.

Politimannen bar med seg veska med en pinne for å ikke komme i kontakt med selve håndtaket og la den i bilen.

TOK MED: Veska som ble funnet ble tatt med i bilen. Politiet har opplysninger om at mannen de nå etterlyser ble observert i dette området kl. 12.37 den dagen drapet på Majorstua ble begått. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Observasjoner

Politiet bekreftet under pressekonferansen at de nå knytter personranet i Essendropsgate 5 til drapssaken.

Personranet skjedde i tidsrommet 07.30-07.40.

Kort tid etter ranet tvitret politiets operasjonssentral at en person ble truet med kniv og fraranet en mobiltelefon og en skinnmappe.

Politiet har ikke gått ut med noe tidspunkt for når drapet ble begått, men AMK ble varslet om hendelsen ved 12.15-tiden mandag.

Under pressekonferansen fredag, fortalte Metlid at det har blitt gjort mulige observasjoner og funn av gjenstander langs Frognerelven.

På kartet over fluktruten har politiet markert to steder. Dette er langs en sti som går langs elven. Det øverste punktet er der stien starter i nærheten av Frognerparken, om lag en kilometer unna åstedet.

BILDE FRA SKØYEN STASJON: Bildet er tatt klokken 13.16 på Skøyen togstasjon Foto: Politiet

Det andre punktet er i bunnen av stien. Observasjonene her ble gjort klokka 12.37.

Det var her i dette området politiet i dag søkte med hund og fant en veske ute i terrenget, i nærheten av stien.

Sist sett på togstasjon

Den siste observasjonen politiet gikk ut med under pressekonferansen, kommer fra togstasjonen på Skøyen. Denne observasjonen var mandag klokka 13.16. Her ble mannen som nå etterlyses filmet av et overvåkingskamera.