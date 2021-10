– En del av de tingene som kommer hører ikke hjemme noe sted, når bakteppet er så tragisk som på Kongsberg, sier Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund til NRK.

En uke er gått siden fem personer ble drept på Kongsberg. Tre personer ble skadet. Espen Andersen Bråthen er siktet for angrepet.

Politiet mener alle drapene skjedde at Bråthen hadde hatt en konfrontasjon med en politipatrulje inne på en matbutikk. Bråthen kom seg unna og tok seg videre til Hyttegata, der flere av ofrene bodde.

PF-leder Sigve Bolstad ber medier og enkeltpersoner vente med spekulasjoner om hva som skjedde under politiaksjonen på Kongsberg. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Politidirektoratet har varslet at de skal evaluere politiets håndtering av Kongsberg-angrepet.

På egne hjemmesider reagerer lederen av den største politi-fagforeningen i Norge på det han omtaler som «flengende» kritikk av politiets aksjon.

– Dette er en stor tragedie for de nærmeste pårørende, og det er der våre tanker først og fremst ligger, sier Bolstad til NRK, før han utdyper sitt poeng:

At det er utidig å kritisere før evalueringen av politiaksjonen er klar.

– Jeg reagerer på at det er mye synsing og spekulasjoner om hva som burde ha vært gjort, og ikke gjort. Dette skaper en økt belastning, både for de pårørende og for de tjenestefolkene som gjorde så godt de kunne i denne tragiske situasjonen.

– Mennesker av kjøtt og blod

Bolstad sier PF sentralt ikke har vært direkte involvert i oppfølgingen av politibetjentene som var deltok i politiaksjonen på Kongsberg. Han er likevel sikker på at kritikken treffer hardt, både på et personlig plan, og mer generelt i politiet.

Bolstad sier han har vært på flere samlinger i regi av Politiets Fellesforbund den siste tiden der kritikken har vært et tema.

– Det er klart, selv om man er trent og skodd for samfunnsoppdraget, så er man bare mennesker. Man har familie og kjenner noen, og er bare mennesker av kjøtt og blod. Ting går inn på en, sier Bolstad.

Han påpeker at det norske politikorpset er profesjonelt og godt forberedt på å løse skarpe oppdrag, og også skal tåle å bli evaluert og gransket i etterkant.

– Det handler ikke om det. Det er sikkert noen forbedringspunkter man kan jobbe med, men den synsingen og etterpåklokskapen som kommer frem før man er kjent med hva som faktisk har skjedd, det er deg jeg reagerer på.

Gjerningsmannen skal ha skutt mot politiet med pil og bue inne på denne dagligvarebutikken. Butikken ble åpnet igjen mandag. Foto: Terje Bendiksby / NTB

«Liksom-eksperter» og eks-politifolk

På spørsmål om det er noen konkrete uttalelser Bolstad reagerer mest på, viser PF-lederen til at det generelt har vært en del uttalelser både i sosiale medier og vanlige medier.

– Det er noen «liksom-eksperter» og også eks-kollegaer i politiet, pensjonerte politifolk. Det kan virke som om de vet best hvordan det skulle ha blitt løst, sier Bolstad, som ikke ønsker å utdype nærmere hvem han sikter til.

Han mener det er umulig for andre å sette seg inn i den situasjonen som forelå da politiet fikk beskjed om å håndtere den bevæpnede gjerningspersonen så raskt som mulig.

– La det være en verdighet over dette. Ikke lag ytterligere belastning, først og fremst for de pårørende, men også de som jeg er sikker på at har gjort det aller beste de kunne ut fra den situasjonen som var.

Store områder ble sperret av i forbindelse med politiaksjonen på Kongsberg på onsdag for en uke siden. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

– Skjønner at det er ubesvarte spørsmål

– Det var en konfrontasjon med politiet før siktede kom seg unna. Har du forståelse for at det er mye oppmerksomhet knyttet til hendelsesforløpet?

– Jeg har veldig stor forståelse for det, og at man i media ønsker å informere befolkningen på en best mulig måte. Det er en stor tragedie, og Politiets Fellesforbund føler virkelig med alle som har vært berørt.

– Jeg skjønner at det er mange ubesvarte spørsmål, det er ikke det. Det er noen av kommentarene, synsingen og spekulasjonene jeg synes man kunne holdt seg for god til.

Kart over området der drapene skjedde.

Følges opp lokalt

Det er tidligere kjent at en politimann som var på Coop-butikken på fritiden ble skadd i angrepet. Bolstad sier vedkommende, samt politibetjentene som var involvert i angrepet, følges opp lokalt.

– Norsk politi er veldig gode på å ivareta personer som har vært med på slike hendelser. Tilbakemeldingene jeg har fått er at de godt ivaretatt av ledelsen, og at det er et godt apparat rundt dem. Så får den videre gjennomgangen vise om det var godt nok.

FEM DØDE: Siktede Espen Andersen Bråthen skjøt med pil og bue mot politiet og andre inne på en matbutikk i Kongsberg sentrum. Da politibetjentene mistet ham av syne, tok han seg ut gjennom en annen inngang. Bildet er tatt etter at situasjonen var avklart. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK