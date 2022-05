EU og Norge vil kjøpe inn vaksine mot apekopper

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Karl Kristian Bekeng bekrefter at også Norge slutter seg til EUs beslutning om å kjøpe inn vaksine mot apekopper.

– Norge vil få en andel av vaksinene som EU planlegger anskaffes fra leverandør, sier Bekeng i en e-post til NRK.

Det er enda ikke avklart hvor mange vaksinedoser Norge vil få. Hvem som vil få tilbud om vaksine er fremdeles under utredning, opplyser FHI.

Gjennom koronapandemien forhandlet Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström om vaksinedoser på vegne av EU. Han sikret også doser til Norge.

Bergström sier at både vaksiner og medisiner vil komme vil komme fort, allerede i juni. Hvor mange doser hvert land skal få er ennå ikke klart.

Det var den svenske avisa Dagens Nyheter som først omtalte saken.

– EU-felles innkjøp av vaksiner og medisiner tjente oss godt under pandemien og kan nå gjøre det igjen, sier Sveriges sosialminister Lena Hallgren.

Avisen skriver at EU skal kjøpe Bavarian Nordic sin Imvanex-vaksine, samt medisinen Tecovirimat fra amerikanske Siga Technologies. Begge brukes mot kopper, som er beslektet med apekopper.

Bergström understreket at det ikke ennå er inngått noen kontrakt mellom EU og selskapene, men at dette vil skje innen en ukes tid.

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström Foto: Stina Stjernkvist/TT

Redde for stor spredning

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier fredag at de er redde for spredning av apekopper, men at de rette tiltakene er satt i gang.

Så langt er det bekreftet over 250 tilfeller i 16 land utenfor Afrika.

Viruset har sitt opphav i afrikanske land. Apekopper gir vanligvis milde symptomer i form av feber og utslett, og er sjelden dødelig. Det er et virus du kan bli plagsomt syk av, med byller på kroppen. Men det regnes ikke som en veldig farlig sykdom.

– Vi kan enkelt begrense utbruddet, sier WHO.

Organisasjonen understreker at apekopper ikke er en sykdom den generelle befolkningen bør bekymre seg over. Og det er ikke behov for massevaksinering eller flokkimmunitetskampanjer.

Det gjør også Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.

Apekopper sett i mikroskop. FHI forventer at det kommer tilfeller også til Norge. Foto: RUSSELL RE CYNTHIA S. GOLDSMITH / Reuters

Ikke særlig smittsom og ganske mild sykdom

Folkehelseinstituttet (FHI) regner med at de som blir smittet med apekopper blir syke og merker det. Sykdommen starter med feber, muskelsmerter og sykdomsfølelse og deretter kommer utslettet i løpet av få dager, forteller overlege ved FHI Preben Aavitsland.

Sannsynligvis starter smittsomheten samtidig med de første symptomene, og blir størst når utslettet kommer.

– Så langt vi vet nå, er man ikke smittsom i inkubasjonstida, sier Aavitsland.

Antallet doser er ikke klart, men Norge vil få en andel av vaksinene som EU planlegger å anskaffe, forteller han.

Den aktuelle vaksinen er allerede godkjent til bruk mot kopper, men ennå ikke mot apekopper. Det er usikkert hvor godt den beskytter.

FHI vurderer fortløpende sammen med europeiske partnere hvordan vaksinasjon eventuelt skal brukes mot utbruddet.

Det er ikke aktuelt å vaksinere befolkningen, men det kan bli aktuelt å vaksinere dem som har vært utsatt for smitte, altså nærkontakter av en smittet person, for å hindre at sykdommen bryter ut eller for å mildne sykdomsforløpet, forteller Preben Aavitsland.

– Sykdommen er jo allerede ganske mild, så vi må veie den mulige nytten mot ulempen med å benytte en vaksine som det finnes lite erfaring med, sier han.

Ikke ennå i Norge

Apekopper har den siste tiden blitt påvist i flere europeiske land, senest i Finland.

Sykdommen ble påvist hos en mann som hadde vært på reise i Europa, og han er nå isolert hjemme.

Både Danmark og Sverige har registrert tilfeller av apekopper. Norge har så langt ingen bekreftede tilfeller.