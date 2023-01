Espen ble skutt på London pub: – Føles som jeg kunne unngått å bli skutt

Et halvår senere er arret i pannen fortsatt synlig under det kortklipte håret.

Espen Aleksander Evjenth var på London pub i Oslo natt til 25. juni, og hadde akkurat gått ut på dansegulvet da alt gikk i svart.

– Her er det titanplate og arr, sier han. Evjenth tar seg til hodet, der kulen traff.

Torsdag ble det kjent at etterretningstjenesten fikk vite om terrorplaner mot Skandinavia seks dager før Oslo-terroren 25. juni i fjor. De varslet PST, men Oslo-politiet og Justisdepartementet ble ikke varslet.

– Akkurat nå føles det jo som at alt dette kunne vært unngått. At jeg kunne unngått å bli skutt, at folk kunne unngått å dø, og at folk kunne unngått skader, de psykiske lidelsene og alt som har fulgt i etterkant av terroren, sier Evjenth til NRK.

Espen Evjenth hadde nettopp gått ut på dansegulvet i andre etasje på London pub. Så ble han skutt i hodet. Foto: Louise Scharff Thommessen / NRK

Nyheten har brakt minnene tilbake for Evjenth.

– Det var tungt. Og det bringer deg jo litt tilbake til 25. juni, til dagen det skjedde. Jeg tror det er mange som tenker på det nå igjen.

– Folk kunne unngått å dø

Han håper nå all fakta kommer på bordet, så politiet og sikkerhetstjenestene får gjennomført en grundig evaluering av angrepet på flere barer i Rosenkrantz' gate.

Et angrep Evjenth mener rammet enda flere enn han og de andre som var der.

– Når du angriper en bestemt gruppe i samfunnet så er det faktisk et angrep på oss alle. Jeg tror det er ganske mange som har blitt ramma.

– Det er ekstremt viktig at det blir gjort et grundig arbeid nå, at alt kommer på bordet og at man tar læring av det. Så de som skal passe på sikkerheten vår kan lykkes enda bedre med det neste gang.

To personer ble drept og 24 skadet da Zaniar Matapour skjøt mot flere utesteder i Rosenkrantz' gate kvelden pride-feiringen gikk av stabelen i Oslo. Et angrep på den skeive befolkningen i Norge, mener mange.

– Kunne ting blitt gjort annerledes?

Leder Inge Alexander Gjestvang i foreningen FRI sier mange i det skeive miljøet har reagert med sjokk, frustrasjon og sinne etter nyheten om PST-varselet:

– Kunne ting blitt gjort annerledes? Andre reagerer nok mer innover i seg selv. Det er mye handler om tilliten til politiet, politiets oppfølging, og så videre. Hele følelsesspekteret som var til stede 25. Juni 2022 er også til stede i dag, sier han til NRK.

Gjestvang oppfordrer PST til å være åpne og transparente, så utvalget som skal evaluere politiets håndtering av masseskytingen får all informasjonen de har behov for.

– Vi er glade for at det er fokus på miljøer som har LHBT-personer som fiendebilde. Med det hatet vi ser i forbindelse med pride spesielt, er det viktig at vi har politimyndigheter og PST påkobla sånn at de er til stede i de miljøene hvor det foreligger mye hat mot LHBT-personer.

Leder Dan Bjørke i Oslo pride. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Leder Dan Bjørke i Oslo pride er sjokkert over at PST ble varslet om et mulig angrep i Skandinavia på forhånd.

– Dette er helt uforståelig. Oslo pride er Nordens største festival for skeiv kjærlighet og mangfold, og det er sjokkerende at PST ikke varslet politiet, slik at de kunne sette inn nødvendige sikkerhetstiltak. Kunne masseskytingen vært forhindret?

Nå ber Bjørke om å få komme med innspill til utvalget som skal evaluere politiet og PSTs håndtering sitt mandat.

– Vi forventer at PST legger alle kort på bordet, og at granskingsutvalget som nå skal evaluere håndteringen av 25. juni får tilstrekkelig mandat og rammer til å undersøke dette grundig.

– Vi trenger at samfunnet står sammen med oss

Til NRK sier PST at det var et varsel med så lite informasjon at det var vanskelig å varsle politiet i Oslo.

– Vi fikk ikke noe informasjon om tid, sted, person eller hva som skulle skje. Om vi skal gi noe informasjon til politiet om et mulig terrorangrep, så må de kunne gjøre noe for å stoppe angrepet, sier assisterende PST-sjef Hedvig Moe.

Assisterende sjef Hedvig Moe i PST. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Marius Dietrichson er forsvarer til Zaniar Matapour. Han mener det per nå ser ut som at angrepet ikke hadde funnet sted, hvis ikke etterretningstjenesten involvert seg.

Bjørke i Oslo pride har en tydelig oppfordring til politi og det øvrige samfunnet.

– Vi trenger at samfunnet står sammen med oss og sender et tydelig signal om at Norge skal være et land der alle kan være den de er og elske den de elsker. Da må også politimyndighetene forsikre oss om at de tar våre perspektiver og utfordringer på alvor. Den tilliten må de gjøre seg fortjent til etter gårsdagens avsløringer.