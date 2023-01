PST ble varslet om mulig angrep før skytingen i Oslo i sommer

– Vi kan bekrefte at Etterretningstjenesten har utlevert informasjon i saken. Utover dette har vi ikke ytterligere kommentarer. Vi verken kan eller vil kommentere operative forhold, sier kommunikasjonssjef i Etterretningstjenesten Ann-Kristin Bjergene til NRK.

VG skriver i dag om samme sak.

Ifølge avisa skal en agent på oppdrag fra Etterretningstjenesten ha fått vite om planer for et terrorangrep mot Skandinavia.

Skal ha brukt en person med fiktiv identitet

En person med kjennskap til saken hevder overfor NRK at E-tjenesten brukte en person med fiktiv identitet for å fremskaffe informasjon i saken. NRK har ikke fått bekreftet denne informasjonen fra annet hold.

Assisterende PST-sjef Hedvig Moe bekrefter overfor NRK at de fikk informasjon fra E-tjenesten før angrepet.

PST fikk vite om et mulig angrep før skytingen i Oslo i sommer. Foto: Javad Parsa / NTB

– Vi mottok informasjon uten detaljer om tid og sted for en eventuell hendelse. Vi tok opplysningene alvorlig og fulgte dem opp, sier hun til NRK.

To personer ble drept og 24 ble skadet da Zaniar Matapour skjøt mot utesteder i Oslo 25. juni i fjor.

Bistandsadvokat: For tidlig å si om man har sviktet

Bistandsadvokat Sigurd Klomsæt ble også gjort kjent med varselet. Han er bistandsadvokat for rundt 15 personer som har status som fornærmet etter masseskytingen.

– Hva tenker du om at et sånt angrep ble varslet på forhånd?

– Det er jo disse etteretningstjenestenes oppgave, å undersøke ulike miljøer. Så det er positivt at er gjort. Men at det likevel skjedde et terroranslag noen dager senere er det andre som må forklare seg om. Man har jo overvåkning av disse miljøene til enhver tid slik jeg har forstått. Så om det igjen er en slik situasjon ala 22. juli, at man har sviktet, det er for tidlig for meg å mene noe om, sier Klomsæt til NRK.

Han sier klientene reagerer på at PST visste om et mulig angrep.

– Reaksjonene jeg har fått er at dette viser en svikt. Men jeg har ikke nok informasjon til å mene noe om det selv nå, sier Klomsæt.

Rettelse 19:47: I en tidligere versjon av denne saken ble sitatene fra Klomsæt ved en feil tillagt advokat Christian Lundin.