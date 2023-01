– Det er all grunn til å spørre om terrorhandlingen hadde funnet sted om det ikke hadde vært for de norske agentenes involvering, sier Marius Dietrichson til NRK.

Dietrichson er forsvareren til terrorsiktede Zaniar Matapour, som drepte to og skadet 24 da han skjøt mot flere utesteder i Oslo i sommer. Totalt er fire siktet i saken, blant annet internasjonalt etterlyste Arfan Bhatti.

I går ble det kjent at Etterretningstjenesten fikk vite om terrorplaner mot Skandinavia seks dager før Oslo-terroren 25. juni i fjor.

Marius Dietrichson ber politiet bruke tvangsmidler for å få tak i den fullstendige meldingsutvekslingen mellom e-tjenesten og en islamist. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

En person med kjennskap til saken hevder overfor NRK at etteretningstjenesten brukte en person med fiktiv identitet for å fremskaffe informasjon i saken.

De brakte informasjonen videre til PST, som sier de tok varselet på alvor. De brakte ikke varselet videre til politiet i Oslo.

Dietrichson sier han ikke har fått tilgang til den fullstendige meldingsutvekslingen mellom etteretningstjenesten og en islamist, men at han har bedt politiet om denne.

Heller ikke politiet har fått hele meldingsutvekslingen, ifølge Dietrichson.

– Jeg har bedt politiet om å involvere etteretningstjenesten i etterforskningen og gjøre dem til part, og undersøke om de har hatt en rolle i det som fant sted.

PST: Begrenset hvilke tiltak vi kan iverksette

Han tror ikke etteretningstjenesten har hatt vonde intensjoner, men at det ser ut som om at aksjonen ikke hadde funnet sted om de ikke hadde vært involvert.

– Når vi nå ikke får vite hva de har gjort, at de holder tilbake meldingstrafikk, så må politiet ta hånd om det på annet vis. Man må bruke tvangsmidler, og reise opp på Lutvann på hovedkontoret til etteretningstjenesten og hente det – med eller uten etteretningstjenestens samtykke, sier Dietrichson.

Oslo politidistrikt avviser overfor NRK at det er aktuelt å etterforske e-tjenesten.

Assisterende sjef i PST Hedvig Moe. Foto: Javad Parsa / NTB

Assisterende sjef for PST, Hedvig Moe, sier at varselet inneholdt for lite informasjon til at det ordinære politiet kunne varsles.

– Når det er et så nakent varsel, så er det veldig begrenset hvilke tiltak vi kan iverksette.

– Vi fikk ikke noe informasjon om tid, sted, person eller hva som skulle skje. Om vi skal gi noe informasjon til politiet om et mulig terrorangrep, så må de kunne gjøre noe for å stoppe angrepet, sier Moe.

– Om ikke setter vi politiet i en umulig situasjon hvor de i praksis ikke kan gjøre noe, legger hun til, og sikter til at de ikke hadde nok informasjon om det mulige angrepet.

Ordknapp om info fra E-tjenesten

Moe presiserer overfor NRK at PST tok varselet fra E-tjenesten på alvor og prioriterte å jobbe frem informasjon på egen hånd.

Når PST mottok varselet fra E-tjenesten, ønsker hun ikke å svare på.

– Akkurat tidspunktet går jeg ikke ut med her og nå, men det var noen dager i forkant.

– E-tjenesten sier de ga dere løpende informasjon. Er det en virkelighetsbeskrivelse som du kjenner deg igjen i?

– Jeg registrerer at de omtaler dette med informasjonsgivning til oss i media. Per nå ønsker jeg ikke å gå inn på det.

– Hvorfor ikke?

– Det er noe som kommer fram i evalueringen. Men samtidig skjønner jeg at du spør. Men per nå vil jeg ikke si noe nærmere om det.

– Oppfatter du at dere fikk hele bildet?

– Jeg tenker det er etterretningstjenesten som svarer på det, svarer Moe, og legger til:

– E-tjenesten er eier av den informasjonen, så om de satt på mer info, så er det opp til dem å si noe om.

Kommunikasjonssjef i Etterretningstjenesten, Ann-Kristin Bjergene, har blitt forelagt sitatene fra PST. Hun skriver i en e-post til NRK at hun ikke kan kommentere operative forhold.

– På generelt grunnlag bør det understrekes at vi har et tett kontra-terror-samarbeid med PST hvor all relevant informasjon deles, skriver Bjergene.

Blomster og regnbueflagg i Rosenkrantz gate i Oslo. Foto: Javad Parsa / NTB Blomster og regnbueflagg i Rosenkrantz gate i Oslo. Foto: Javad Parsa / NTB

Krever svar fra justisministeren

VG skriver fredag at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ikke har svart på om hun var orientert om terrortrusselen før terrorangrepet. Både Frp og Venstre krever svar fra ministeren.

Ingvild Wetrhus Thorsvik sitter i justiskomiteen for Venstre. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Ingvild Wetrhus Thorsvik, som sitter i justiskomiteen for Venstre, sier til NRK hun har tatt kontakt med justisminister Mehl for å få svar på en rekke spørsmål hun mener blir relevante etter gårsdagens avsløringer.

– Når fikk PST informasjonen, hva fikk de informasjon om og hva gjorde de med den informasjonen de fikk? Så jeg har spurt justisministeren om hun vil sørge for å få klarhet i deg og om hun vil be om en evaluering som har vært mellom E-tjenesten, PST og Oslo politidistrikt, sier Thorsvik.

– Hva tenker du om kommunikasjonen disse offentlige instansene har seg imellom?

– Det er det vi må sørge for å få mer klarhet i. Med en så alvorlig hendelse så er det viktig at vi vet at ting har gått for seg på en god måte, og om det ikke har gjort det, så er det viktig at vi får vite det, så vi kan lære av det.

Politiet stoler på PST

Den assisterende PST-sjefen utdyper igjen at om de skal informere politiet om mulige terrortrusler, så må de ha mer informasjon enn det de hadde før 25. juni i fjor.

– Et varsel om et mulig planlagt terrorangrep, uten angivelser om hvor eller hvordan, mener jeg vi ikke skal informere politidistriktene om. Ei heller Oslo politidistrikt i dette tilfellet, sier Moe.

Martin Strand, leder for felles operative tjenester i Oslo politidistrikt, sier til NRK han mener de har et godt samarbeid med PST – også i forbindelse med større arrangementer som pride-feiringen.

Martin Strand i politiet. Fotografert ved en tidligere anledning. Foto: Anders Fehn / NRK

– Vi forholder oss til de trusselvurderingene som gjelder til enhver tid. Det gjorde vi også i forbindelse med pride som skulle avholdes i fjor sommer. Dersom PST satt på informasjon de mener var relevant for Oslo politidistrikt har vi tillit til at de ville gitt det videre til oss, sier Strand.

– Vår hovedoppgave

Moe sier det PST tar det svært alvorlig når slike terrorhendelser finner sted.

– Vi sto i en situasjon i fjor sommer vi absolutt ønsker å unngå. Det er på mange måter vår hovedoppgave og unngå slike hendelser

– Om PST hadde fått mer informasjon fra E-tjenesten, hadde dere da hatt bedre mulighet til å avverge?

– Om vi hadde hatt mer informasjon om tid, sted, person eller hva som skulle skje, så hadde vi definitivt vært mye bedre i stand til både å vurdere realiteten og alvorlighetsgraden i situasjonen og vurdere og sette i gang tiltak.

Hun sier at PST ikke har lov til å iverksette tiltak med mindre de har mer konkret informasjon å basere tiltakene på.

Politi i Rosenkrantz' gate dagen etter skytingen. Foto: Javad M. Parsa / NTB

Pride-feiringen utsatt

Moe sier også at PST hadde satt terrortrusselnivået til 3 – moderat, som betyr at det er mulig at et terrorangrep vil finne sted.

– Vi visste at arrangementer i mai og juni var særlig utsatt. Skeive arrangementer var spesielt utsatt som mål fra ekstreme islamistiske og ekstreme høyreorienterte miljøer.

Martin Strand i Oslo politidistrikt sier til NRK de har en rekke tiltak de kan iverksette rundt arrangementer.

– Både forebyggende, sikkerhetsmessige, med synlig og ikke synlig personell. Det var det også planlagt for under dette arrangementet, sier han og sikter til pride-feiringen.

Hvilke andre tiltak politiet eventuelt ville iverksatt om de hadde blitt informert om terrortrusselen, ønsker Strand ikke å spekulere i.

– Vi forholder oss til den informasjonen vi besitter til enhver tid.