Erna Solberg orienterer om siste nytt i varslersakene

Overfor Aftenposten bekrefter Høyre at de har fått inn flere varsler.

Torsdag opplyste Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset at Høyre da hadde fått inn totalt 18 varsler, hvorav ti handler om avgått Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

De andre varslene har dreid deg om andre i Unge Høyre og unge personer i Høyre, har Aarset opplyst.

Klokken 20 i kveld skal Høyre-leder Erna Solberg og Aarset holde en pressekonferanse med nye orientering om varslersakene.

– Erna Solberg og John-Ragnar Aarset vil her redegjøre for arbeidet knyttet til varslene mot Kristian Tonning Riise og arbeidet mot seksuell trakassering i Høyre, heter det i en epost fra Høyres pressesjef Peder Egseth.

Det samme opplyser statssekretær for statsminister Erna Solberg, Rune Alstadsæter, til NRK.

– Vi skal gi en statusrapport for saken og alt vi vet om den, og peke på hvordan saken håndteres fremover, sier Alstadsæter.

«Alvorlige saker»

Det har de siste ukene stormet rundt Høyre og Unge Høyre etter at de har mottatt en rekke varsler som gjelder tidligere Unge Høyre-leder og stortingsrepresentant Kristian Tonning Riise, som for tiden er sykmeldt.

Riise trakk seg som leder i Unge Høyre for halvannen uke siden. Han begrunnet det med at han ikke hadde vært bevisst nok på lederrollen i sosiale settinger.

I etterkant er det blitt kjent at det har kommet flere bekymringsmeldinger og varsler om Riises oppførsel overfor unge kvinner.

Generalsekretær i Høyre, John-Ragnar Aarset, har sagt at det dreier seg om til dels alvorlige saker.

Aarset har beskrevet Riise-sakene som at det dreier seg om «upassende oppførsel, for mye alkohol, pågående og upassende flørting og relasjoner til jenter der alder og maktforhold har vært skjevt».

Solberg har kritisert håndteringen

Unge Høyre fikk varsler om Riise allerede i 2013 og 2014, men varslene ble ikke skrevet ned.

Partiet fikk også bekymringsmeldinger om ham i fjor vår. Først etter nye bekymringsmeldinger i fjor høst koblet Unge Høyre inn moderpartiet, ved generalsekretær Aarset.

Ifølge Aarset ble han orientert om bekymringsmeldingene i november og hadde da, sammen med Unge Høyres generalsekretær Maria Barstad Sanner, flere samtaler med Riise frem mot jul.

Til tross for at Aarset hadde vært involvert i samtaler med Riise i et par måneder, ble ikke Erna Solberg informert om saken før den dagen Riise trakk seg, 10. januar. Det har Solberg selv kritisert.

– Jeg har gitt beskjed om at jeg ikke synes det er tilfredsstillende. Som leder burde jeg ha vært informert om at det foregikk den type samtaler, sa hun denne uken.

– Kan ikke vite hvem som har visst hva

Det er Høyre som nå håndterer varslersakene, også varslene som gjelder Unge Høyre.

Aarset har tidligere slått fast at Høyre har sviktet i denne saken.

– Vi må finne ut av hvordan en kunne ha en sånn oppførsel uten å bli tatt tilstrekkelig på alvor. Denne svikten innebærer at vi har sviktet unge mennesker da de trengte oss som mest. Det er vondt å komme til den alvorlige erkjennelsen, sa Aarset på en pressekonferanse i forrige uke.

Han opplyste samtidig at det er vanskelig å finne svar på alle spørsmålene i denne saken, fordi varsler og bekymringsmeldinger ikke er blitt skrevet ned.

– Jeg vet det er mange som er opptatt av hvem som har visst hva. Vi får aldri fasiten på alle spørsmålene, blant annet fordi vi ikke har skrevet ned ting.