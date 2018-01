Erna Solberg: – Jeg har sagt ting jeg skulle ønske var usagt

Da Kristian Tonning Riise trakk seg som leder i Unge Høyre for en uke siden, hadde Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset vært involvert i samtaler med Riise i to måneder.

Unge Høyre koblet inn moderpartiet, ved generalsekretær Aarset, etter å ha fått flere bekymringsmeldinger om Riises oppførsel.

Aarset har sagt at både han og generalsekretæren i Unge Høyre, Maria Barstad Sanner, oppfordret Riise til å trekke seg i samtalene med ham.

Kritisk Solberg: – Jeg burde ha vært informert

– Jeg visste ikke om denne saken før den onsdagen han trakk seg. Jeg har gitt beskjed om at jeg ikke synes det er tilfredsstillende. Som leder burde jeg har vært informert om at det foregikk den type samtaler, sier Erna Solberg i dag.

Da hun kommenterte Riises avgang første gang, sa hun at det var «en lei sak for Kristian og for Høyre».

– På det tidspunktet var jeg ikke informert eller kjent med det fulle alvoret i saken. Det preget også min umiddelbare kommentar. Situasjonen stiller seg meget annerledes nå i lys av det vi vet, sier hun.

– Jeg har sagt ting jeg skulle ønske var usagt om hvem denne saken var mest lei for.

Erna Solberg: – Dette er en veldig lei sak

– Uakseptabel oppførsel

Kristian Tonning Riise trakk seg som leder i Unge Høyre sent onsdag kveld i forrige uke. Han begrunnet det med at han ikke hadde vært bevisst nok på lederrollen i sosiale settinger.

I etterkant er det blitt kjent at det har kommet flere bekymringsmeldinger og varsler om Riises oppførsel overfor unge kvinner.

Generalsekretær i Høyre, John-Ragnar Aarset, har beskrevet det som at sakene dreier seg om «upassende oppførsel, for mye alkohol, pågpende og upassende flørting og relasjoner til jenter der alder og maktforhold har vært skjevt».

Aarset i moderpartiet bekreftet tirsdag at antallet varsler har steget etter at Riise gikk av.

– Vi har nå mottatt 15 varsler, hvorav 10 gjelder Tonning Riise, sa Aarset.

Han sa også at det dreier seg om til dels alvorlige saker. Ifølge Aarset er det vanskelig å finne svar på alle spørsmålene i denne saken, fordi varsler og bekymringsmeldinger ikke er blitt skrevet ned.

– Har sviktet unge medlemmer da de trengte oss mest

Erna Solberg beskriver Riises oppførsel som uakseptabel.

– Som leder er jeg opptatt av å følge opp arbeidet for å sikre en nødvendig kulturendring i partiet. Det er mitt ansvar at vi ikke har hatt gode nok regler og praksis på plass. Unge Høyre og Høyre skal være et trygt sted for unge mennesker, hvor de ikke skal oppleve totalt uakseptabel oppførsel fra ledere i vårt parti.

Seksuell omgang med beruset 16-åring

Da Riise trakk seg, skrev han på sin Facebook-side at det ikke var kommet noen varsler mot ham. Det samme gjentok Unge Høyres generalsekretær Maria Barstad Sanner da hun kommenterte avgangen først.

Dagen etter avslørte imidlertid Aftenposten at det var kommet varsler mot Riise allerede i 2013 og 2014. Det hevder dagens ledelse i Unge Høyre og i Høyre at var nytt for dem.

Ifølge Aftenposten ble Unge Høyre varslet om at Kristian Tonning Riise, som da var 25 år og satt i sentralstyret i Unge Høyre, hadde seksuell omgang med en svært beruset 16-åring på et partiarrangement.

Det skjedde tre måender før Riise ble valgt til leder av Unge Høyre i juni 2014.

Sanner i Unge Høyre har også bekreftet overfor Aftenposten at noen av fylkeslagene i partiet hadde så ubehagelige opplevelser med Riise at de så seg nødt til å sette inn tiltak de gangene han besøkte fylkene.

Tiltakene skulle hindre at Riise var alene med unge jenter.

Ett fylke gikk til og med til det skritt å slutte å invitere Riise.

– Sett utenfra er det vanskelig å forstå at vi ikke visste

Ifølge Aftenposten innførte også Unge Venstre tilsvarende tiltak da de fikk besøk av Riise som Unge Høyre-leder. NRK har snakket med kilder i Europeisk Ungdom og fått bekreftet at Riises adferd var et tema når han skulle komme på organisasjonens arrangementer, hvor han representerte Unge Høyre.

Erna Solberg forstår at det fremstår merkelig at Høyres egen ledelse ikke skal ha visst om Riises oppførsel, samtidig som organisasjoner utenfor partiet, i tillegg til noen av Unge Høyres fylkeslag, iverksatte tiltak mot ham.

– Det er et faktum at vi ikke har visst, og at vi ikke har fått informasjon om det. Det er klart at sett utenfra er det vanskelig å forstå, men vi klarer ikke å se at vi har fått informasjon, sier hun.

Pressesjef Peder Egseth i Høyre opplyser til NRK at John-Ragnar Aarset ikke er tilgjengelig for kommentar i dag.

Kristian Tonning Riise er for tiden sykmeldt og har derfor ikke kommentert saken etter at han gikk av.