– Vi har fått inn tre nye varsler. De handler om seksuell trakassering, med ulik alvorlighetsgrad, sier generalsekretær i Høyre John-Ragnar Aarset.

Han opplyser at partiet nå har fått inn til sammen 18 varsler, der ti av dem gjelder nylig avgåtte leder i Unge Høyre Kristian Tonning Riise. De tre nye varslene handler ikke om han.

Aarset erkjente i går at han burde ha sagt ifra til Erna Solberg tidligere om sakene tilknyttet Tonning Riise.

– Først på nyåret alvorlighetsgraden kom fram

Solberg sa på en pressekonferanse onsdag i forbindelse med regjeringsutvidelsen, at hun burde ha fått vite om varslene om Riise tidligere. Hun sier at hun først ble informert om saken den samme dagen som Riise trakk seg 12. januar.

I et intervju med NRK torsdag, sier Aarset at han ikke involverte henne fordi det tok tid før alvorlighetsgraden på varslene kom fram.

– Det var først på nyåret og tettere opp mot datoen Riise gikk av, at alvorligheten på varslene tydelig kom fram. Det var det som gjorde at jeg ikke varslet Solberg tidligere, sier han.

– Erkjenner at jeg ikke har gjort jobben min

– Hvordan reagerer du på det Erna sa i går om at du burde ha informert henne?

– Jeg erkjenner og beklager at jeg ikke informerte henne tidligere, det burde jeg ha gjort, sier han.

– Betyr det at du ikke har gjort jobben din?

– Ja, det betyr det, når jeg ikke har informert henne tidlig nok om en sak, da har jeg ikke gjort jobben min godt nok, sier han.

Han sier at det var han og generalsekretær i Unge Høyre Maria Sanner som hadde dialog med Kristian Tonning Riise før jul. Aarset sier at han også orienterte parlamentarisk leder i Høyre Trond Helleland om samtalene med Riise.

Oppfordret til å varsle

Da Riise trakk seg 12. januar, sa generalsekretær Maria Barstad Sanner at de ikke hadde fått inn formelle varsler, men at hun oppfordret folk i organisasjonen til å varsle, hvis de hadde noe å fortelle.

I etterkant er det blitt kjent at det har kommet flere bekymringsmeldinger og varsler om Riises oppførsel overfor unge kvinner. Aarset beskrev at det dreide seg om «upassende oppførsel, for mye alkohol, pågpende og upassende flørting og relasjoner til jenter der alder og maktforhold har vært skjevt».

Fredag 16. januar ble det kjent at det hadde kommet inn 15 varsler, der ti handlet om Riise.

Både Maria Barstad Sanner og Kristian Tonning Riise er nå sykemeldt. Riise annonserte sin avgang på sin facebookside, der han skrev dette:

– Når jeg ser tilbake på ungdomstiden min er det mye jeg er stolt av, men det er også flere ting jeg skulle ønske at var ugjort. Ting man ikke burde ment eller sagt og relasjoner man ikke burde inngått. Det er det ikke mulig å gå tilbake på, skriver han på Facebook.

– Metoo-kampanjen har gitt grunnlag for refleksjon, og jeg er blitt konfrontert med at medlemmer i Unge Høyre ved flere anledninger har reagert på min adferd, skriver han.