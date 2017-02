Erna etter hundedrap: – Forstår godt at folk er redde

Statsministeren er tirsdag i ulvefylket Hedmark, men holder seg stort sett på avstand til de delene av fylket hvor faren for å treffe på ulv er størst.

Denne uken er det søkt om to fellingstillatelser på ulv etter angrep på familiehunder.

Den ene kommer fra Aurskog i Akershus, og den andre fra Eidskog i Hedmark, hvor Jack Russel-terrieren Ludvig (8) drept og spist av tre ulver lørdag kveld.

NRK har spurt Høyre-statsministeren, hvis parti gjennomgår en opprivende strid etter de siste måneders ulvedebatt, om hun synes ulvene som drepte Ludvig bør skytes.

– Bør ulver som dreper husdyr rett utenfor husveggen til folk skytes?

– Dette er jo til vurdering. Naturoppsynet har gått inn i denne enkeltsaken, hvor det er et ønske om en fellingstillatelse. Det skal tas stilling til av forvaltningen, og er ikke noe jeg bør kommentere, svarer Solberg.

Etter en tenkepause fortsetter statsministeren:

– I områder med nærgående ulv og massevis av ulv, må man ha noen kriterier for å ta ut ulv selv om det ikke er skadepotensial på sau. Man må ha noen kriterier for hva som skal til for øvrig, og da kan dette, altså skade og drap på hund, kanskje være et kriterium.

– Men det er ikke gitt at ulv som dreper en familiehund rett ved husveggen bør skytes?

– Jeg kan ikke kommentere enkeltsaker til behandling, men jeg mener at der det er mye ulv må vi ha en lav terskel for å kunne ta ut ulv. Uavhengig av om det er sau eller hund som skades av ulv er det en utfordring, og en skade på folks ve og vel.

Forstår at folk er redde

NÆRKONTAKT: Statsministeren var særdeles populær blant de firbente. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Solberg besøkte tirsdag hundegården ved Frankmotunet, for å møte elever og trekkhunder som gjør seg klare for Femundløpet.

Stedet ligger trygt utenfor ulvesonen, men andre steder i regionen har det hersket opprørsstemning etter at regjeringen før jul nektet å felle 32 ulver stortingsflertallet har vedtatt skal felles.

Solberg sier hun forstår følelsene saken skaper.

– Jeg forstår veldig godt at folk er redde for ulven, og jeg forstår at når det er mye ulv får man en opplevelse av at det forringer livet.

– Hva vil du si til de som føler at regjeringen ikke tar frykten deres på alvor?

– De har jo blitt på alvor, for vi har jo et vedtak om bestandsmål. Problemet er som kjent bare at det vedtaket i Stortinget ikke henger sammen med det som er gjeldende lover, og da må vi få det til å henge sammen. Det jobber vi med.