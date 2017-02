Ulv tok hund få meter fra hus på Magnor

– Jeg føler det er helt for jævlig at det er en hund vi har hatt i åtte år, og er glad i, som ulvene kommer helt inn til huset og henter, sier Mari Gerhardsen som eier hunden.

Den åtte år gamle terrieren Ludvig ble tatt av en ulv bare få meter fra husveggen. Deretter bærer den med seg hunden 30 meter ned til en vegkant. Der venter to andre ulver.

– Jeg så blodsporene, sier Mari. Hun fulgte dem og fant restene av familiehunden ille tilredt og død.

Ikke langt til skogs

– Jeg bor jo på landet, men ikke langt til skogs. Jeg har naboer rundt meg. Men jeg bor så jeg kan ha husdyrene mine løse.

Mari Gerhardsen har to andre hunder og flere hester. Hun sier hun har hatt en viss forståelse for dem som er for ulv. Men ikke nå lenger.

– Skikkelig trist

– Jeg synes det er skikkelig trist. Jeg blir lei meg. Jeg er lei meg på andres vegne som synes det er greit at vi har ulv i Norge. Neste kan det kanskje gå med en unge. Og det er absolutt ikke bra, sier hun.

En nabo meldte om ulvespor i går, forteller hun. Han har sett spor før. Ulver sirkler stadig rundt i området.

Statens naturoppsyn har hatt folk på stedet, og bekrefter at det er en ulv som står bak angrepet.

Fire angrep denne uka

Ulveangrepet på familiehunden på Magnor i Eidskog lørdag kveld er det fjerde angrepet på hund denne uka, sier leder i Norges Jeger og fiskeforening Knut Arne Gjems.

En dachs i Aurskog er bekreftet derpt av ulv.

En hamiltonstøver ble også angrepet av ulv før helga utenfor Elverum, men overlevde

Og avisa Indre skriver om et ulveangrep mot en hund ved Bjørkelangen, også dennen overlevde.