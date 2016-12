Partifeller slakter miljøministeren: – Gjør seg klar for utskiftning

Dette skriver Gundersen på Facebook i ettermiddag:

«– Ulvevedtaket. En mann må ha gjort seg klar for utskiftning, for maken til mangel på nese skal man lete lenge etter?»

UPOPULÆR I HEDMARK: Vidar Helgesen ble for mange en upopulær mann, da han i dag fremla sin beslutning om ikke å ta ut 32 ulv, som både rovviltnemnder og stortingsflertall gikk inn for. Og kritikken kommer også fra hans egne partifeller. Foto: Johansen, Carina / NTB scanpix

Man kunne tro at det tunge skytset mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen kom fra opposisjonen, men det er hans partifelle i Høyre Gunnar Gundersen som kommer med kraftuttalelsen.

Gundersen, som i mange år har markert seg på Stortinget i ulvespørsmålet, er sjokkert over at regjeringen ved klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier nei til å felle 32 ulver i fire flokker i Hedmark, slik både rovviltnemnda og stortingsflertallet gikk inn for.

– Jeg reagerer med vantro, og at man overhodet ikke lytter til det stortingsflertallet har sagt.

– Elendig politisk håndverk

Og det er ikke bare partiveteran Gundersen som er forbannet. Også representant for den yngre generasjon, leder i Unge Høyre og førstekandidat på neste års stortingsliste i Hedmark, Kristian Tonning-Riise, slenger pisken mot ministeren.

– Dette er elendig politisk håndverk. Stortinget har vedtatt et nytt bestandsmål for ulv og sendt en klar marsjordre til regjeringen som innebærer at belastningen skal ned, og så kommer departementet tilbake med en praksis som innebærer at belastningen øker og at bestanden får vokse fritt helt uavhengig av det Stortinget har bestemt, sier Tonning-Riise.

Gundersen påpeker at man spesifikt skrev inn i ulveforliket at når bestandsmålet var nådd skulle man ta ut ulv, også innenfor ulvesona.

ULVEENGASJERT: Gunnar Gundersen er en tydelig stemme i den politiske ulvedebatten. Han er svært kritisk til miljøministerens beslutning, han mener imidlertid at det er positivt at man 'provoserer' så mange. Foto: Stortinget

– Stortinget har aldri vedtatt at det skulle bli et reservat. Nå har vi fått det svart på hvitt at det er et reservat, og det tror jeg ikke et flertall på Stortinget kommer til å stå bak.

Han mener at beslutningen representerer et sjeldent grep.

– Det man legger til rette for er at alle andre interesser skal vike til fordel for ulv, også mennesker. Det at ikke menneskelig påvirkning på dette ikke skal telle med, det tror jeg aldri et storting har sluttet seg til.

– Positivt at man provoserer

Ministeren begrunner sin svært omdiskuterte avgjørelse med at det ikke er dokumentert tilstrekkelig skadepotensial.

– Kravet om at skade ikke kan avverges på noen annen måte er ikke oppfylt, sa Helgesen.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum kritiserte umiddelbart beslutningen, og kalte det en arrogant avgjørelse, som man ikke kunne akseptere.

Gunnar Gundersen mener imidlertid at det fins positive sider ved ministerens beslutning, ironisk sett.

– Det positive her er jo at man nå provoserer så mye. Nå må vi få en omfattende situasjon rundt hva vi driver med. Og det kommer jeg til å bidra til. Sånn kan vi ikke drive politikk i Norge.