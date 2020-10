Equinors finansdirektør går av

Finansdirektør Lars Christian Bacher fratrer stillingen sin fra 1. november, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Etter nesten 30 år med spennende utfordringer i Equinor, er dette et riktig tidspunkt for å se fremover mot nye oppgaver utenfor selskapet. Jeg er takknemlig for de interessante oppdragene selskapet har gitt meg gjennom disse årene, sier Bacher i pressemeldingen.

Bacher kom til Equinor i 1991 og har hatt en rekke lederstillinger blant annet som plattformsjef på Norne- og Statfjord-feltene på norsk sokkel.

Svein Skeie er fra samme tidspunkt utnevnt til fungerende konserndirektør for økonomi og finans.

Blant kandidatene til toppstilling

Tidligere i år varslet konsernsjef Eldar Sætre at han går av etter seks år, og mer enn 40 år i Equinor.

Bacher var en av fire interne kandidater til stillingen som toppsjef. Jobben gikk til Anders Opedal som overtar som konsernsjef 2. november. Dagen etter at Backer har gått fra sin stilling som finansdirektør.

NRK har forsøkt å få et intervju med Bacher, men han ønsker ikke å stille til intervjuer med pressen.

Pressekontakt i Equinor Bård Glad Pedersen sier til NRK at det er Bacher selv som ønsker nye utfordringer.

Ansatte godt fornøyd med valget

Anders Opedal kommer fra stillingen som konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor. Han har master i ingeniørfag fra NTNU, og en MBA fra Heriot-Watt University i Edinburgh.

– Vi er veldig fornøyd med valget av Opedal. Han kjenner selskapet godt, og nyter stor tillit både internt og eksternt, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi til NRK tidligere.

Hovedtillitsvalgt Per Martin Labråthen skriver i en uttalelse at Opedal har en sterk posisjon i selskapet og hos fagforeningen.

– Jeg er derfor meget godt fornøyd med valget av ny konsernsjef, sier Labråthen.