Equinor kutter 30 mrd. kroner i møte med den økonomiske nedturen

– Equinor er i en sterk finansiell posisjon for å håndtere volatilitet og usikkerhet i markedet. Vår strategi ligger fast, og vi tar nå nye grep for å ytterligere styrke vår robusthet i denne situasjonen med spredning av koronaviruset og lave råvarepriser, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor i en børsmelding.

Kuttene beløper seg til rundt 3 milliarder amerikanske dollar, eller drøyt 30 milliarder norske kroner:

Investeringene kuttes fra 10–11 mrd. dollar til rundt 8,5 mrd. dollar.

Letebudsjettene kuttes fra 1,4 mrd. dollar til 1 mrd. dollar

Driftskostnader kuttes med til sammen rundt 700 millioner dollar

Disse kuttene kommer på toppen av den allerede varslede stansen i tilbakekjøp av egne aksjer. Opprinnelig skulle 675 millioner dollar tilbakeføres til aksjonærene i løpet av oktober i år, men dette blir det altså ikke noe av foreløpig.

Equinor skrive i børsmeldingen at selskapet er langt bedre rustet til å takle lavere oljepris i 2020 enn selskapet var da oljeprisen falt brått i 2014.

Mesteparten utenfor norsk sokkel

De fleste kuttene, og særlig de som skjer innen investeringer, vil finne sted innenfor den landbaserte virksomheten i USA. Her vil boring og ferdigstillelse av en rekke prosjekter stanses og skyves ut i tid.

På norsk sokkel vil kuttene merkes i form av noe redusert leteaktivitet. I tillegg kommer tiltak for å redusere faren for korona-smitte, tiltak som også har en kostnadsreduserende effekt. Blant annet skyver selskapet på en del ikke-kritisk vedlikehold for å begrense antall mennesker i potensielle smittesoner.

Fra før er det kjent at arbeidet på Martin Linge-feltet er stanset etter at en av de ansatte fikk påvist koronasmitte.

Produserer som normalt

Foreløpig opprettholder selskapet produksjonen, til tross for strenge tiltak for å hindre korona-smitte.

– Vi har gjennomført tiltak for å redusere risikoen for spredning av koronaviruset og har så langt vært i stand til å opprettholde produksjonen på alle våre felt. Sikre operasjoner er vår førsteprioritet i denne situasjonen, sier Sætre i meldingen.