– For SAS’ del innebærer denne nye virkeligheten at vi må tilpasse oss. Fra og med i morgen, mandag, vil ta pause i store deler av bedriften, og vi blir tvunget til å redusere avgangene kraftig.

Det sa konsernsjef Rickard Gustafson i SAS under en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Han viste til at stengte grenser og strenge restriksjoner på reiser har ført til at etterspørselen etter flyreiser har stupt, og at et flyselskap uten billettinntekter ikke kan klare seg lenge.

– Vi har god likviditet, og vil klare oss en stund. Men det er vanskelig å si hvor lenge, sa Gustafson.

Stenger alle utesteder

Samme dag som SAS varslet at de kommer til å permittere opptil ni av ti av sine ansatte, har Oslo kommune gjort et hastevedtak om å stenge alle serveringssteder i hovedstaden fra klokken 21.00 søndag kveld.

– Det vil kontinuerlig bli vurdert enda strengere tiltak. Vi må gjøre det vi kan for å unngå smitte, og jeg forventer at serveringsstedene og kundene forholder seg til reglene vi fastsetter, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

Norwegian har varslet 5.000 permitterte

Fredag informerte Norwegians konsernsjef Jacob Schram om at selskapet blir nødt til å permittere 5.000 ansatte. Det er rundt halvparten av arbeidsstyrken i selskapet.

– Dette er den verste krisen vi har opplevd i selskapets historie, sa Schram til NTB.

Han sammenligner situasjonen med en «krig uten bomber og granater», men forsikrer om at de gjør alt de kan for å komme seg gjennom krisen.

Virussituasjonen har gått hardt utover flyselskapet. Den siste måneden har selskapets aksjekurs gått ned med nesten 80 prosent.