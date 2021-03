Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I kveld gav EMA, Det europeiske legemiddelbyrået, grønt lys for AstraZeneca-vaksinen.

Dei meiner at nytten er større enn risikoen, men seier at dei framleis ikkje kan utelukka ein samanheng mellom blodproppane og vaksinane.

Klokka 18.30 heldt FHI og Legemiddelverket pressekonferanse i samband med EMA sin konklusjon.

– Vi kan ikkje utelukka at desse tilfella kan ein samanheng med AstraZeneca-vaksinen. Vi har no fått meldt om fem pasientar som har fått kombinasjonen av blodpropp, blødning og eit lågt tal blodplate. Desse er blitt innlagde på sjukehus, og ein av dei er diverre død. I tillegg er det også blitt meldt om ein pasient frå Tynset som også diverre døde med ein tilstand med lågt tal blodplater og hjeneblødning, sa Audun Hågå.

Han sa at det er over 120.000 som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen.

– Vi har altså motatt rapport om seks tilfelle med dette spesielle sjukdomsbiletet, presiserte han.

– Det norske kliniske fagmiljøet meiner desse tilfella er skulda av at pasienten får ein kraftig imunrespons av vaksinen, la han til.

Han fortalde om EMA sin konklusjon, men presierte at det ikkje betyr at Noreg skal og bør fortsetta med vaksinen.

Camilla Stoltenberg seier at vaksinar er ein viktig veg ut av pandemien.

FHI meiner det også er viktig med ein pause, når det kan vera ein samanheng mellom tilfella og vaksinane.

– Vi vurderer grundig om det er samanheng mellom vaksinane og tilfella, seier ho.

– EMA kom i ettermiddag med sin vurdering. Vi tar den til etteretning.

– Vi vil koma med ei vurdering i slutten av neste veke, sa Stoltenberg i pressekoferansen.

Geir Bukholm i FHI sa at dei tek dette alvorleg.

– Vi treng fleire data og fleire undersøkingar for å vita meir, sa han.

Han sa også at det er viktig at EMA tar med dei norske funna.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sa at det viktige for regjeringa blir å finna meir ut om samanhengen, og om det blir mogleg å forklara årsakene.

– Det kan til dømes gje oss svar på, ikkje om ein skal bruka AstraZeneca-vaksinen, men til dømes kven som skal bruka AstraZeneca-vaksinen.

Usemje om formuleringar

Spenninga var stor i framkant av at EMA skulle koma med ei vurdering av AstraZeneca-vaksinen.

Pressekonferansen blei utsett med ein time. Blant anna var det usemje om formuleringar i den konkluderande teksten som EMA skulle publisera etter pressekonferansen. Det fortalde Richard Bergström, Sverige og Noreg sin vaksinekoordinator, til NRK.

Kort tid før pressekonferansen, sa det britiske legemiddeltilsynet at informasjonen som er tilgjengeleg ikkje tyder på nokon samanheng mellom AstraZeneca-vaksinen og blodpropp.

Dei understreka at AstraZeneca-vaksinen framleis skal brukast, og at fordelane med vaksinen veg opp for risikoen.

Norske legar meiner det er ein samanheng

Den norske overlegen og professoren Pål Andre Holme har derimot sagt til VG at dei er sikre på at AstraZeneca-vaksinen har utløyst ein kraftig immunrespons hjå dei tre norske pasientane.

Steinar Madsen, direktør i Legemiddelverket, sa til NRK at funna frå det norske forskarteamet er tatt med i betraktningen. På direkte spørsmål om korleis Legemiddelverket vurderer funna, svarte han:

– Vi er lite grann meir forsiktige førebels, fordi vi vil ha desse resultata fram for EMA. Vi vil gjerne diskutera det litt meir, men Rikshospitalet skal ha honnør for at dei har gjort ein fenomenal jobb og undersøkt alt som tenkjast kan, og kome fram til veldig interessante resultat.

Han var spent på EMA sin konklusjon, men påpeika at det i trass for den felleseuropeiske godkjenningsordninga er opp til fagmyndigheitene i kvart enkelt land å vurdera om vaksinen skal brukast.

Kort tid før pressekonferansen med EMA sa også FHI at det truleg er for tidleg å konkludera om AstraZeneca-vaksinen.

– Sjølv om fagfolk ved Oslo universitetssykehus meiner å ha funne ein mogleg forklaring på sjukdommen, meiner vi det framleis er for tidleg å konkludera sikkert med at det er ein årsakssamanheng med vaksinasjon, sa Sara Watne ved FHI til TV 2.