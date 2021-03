Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Pressekonferansen der Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) er utsatt med en time.

Til NRK skriver Sverige og Norges vaksinekoordinator Richard Bergström at ekspertgruppa har konkludert, men at de er uenige om formuleringer.

– De jobber med den eksakte teksten. Jeg kan ikke si hva beslutningen er, bare at de forbereder sin kommunikasjon, skriver Bergström i en SMS til NRK.

Europakorrespondenten til Irish Times, Naomi O'Leary, skriver på Twitter at ekspertmøtet fortsatt pågår.

Egentlig skulle Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) redegjøre for AstraZeneca-vaksinen og om den er trygg klokka 16.

Nå ser det ut til at spente europeere får fasiten på om AstraZeneca-vaksinen kan knyttes til meldingene om blodpropp blant vaksinerte, klokka 17.

Svenske myndigheter skulle ha pressetreff klokka 16.30. Dette er nå utsatt til klokka 18, skriver SVT.

I Norge har Legemiddelverket varslet en pressekonferanse 18.30, etter at EMA har presentert sine funn. Men ifølge Aftenposten vil det trolig ikke bli en konklusjon på bruken i Norge i kveld.

Spenning rundt EMA-konklusjon

Torsdag er det nøyaktig én uke siden FHI og Legemiddelverket besluttet å stanse vaksineringen med AstraZeneca midlertidig i Norge.

Det skjedde etter at det kom rapporter fra Østerrike og Danmark om mulige alvorlige bivirkninger hos enkelte som hadde fått vaksinen.

To dager etter ble det kjent at tre vaksinerte helsearbeidere var innlagt på Rikshospitalet med en sjelden kombinasjon av blødninger, lavt blodplatetall og blodpropp.

Én av dem, en kvinne under 50 år, døde på søndag.

I etterkant har en rekke europeiske land og flere andre fulgt etter og satt vaksineringen på vent.

Det er stor spenning i forkant av EMAs konklusjon.

Storbritannia tror ikke på blodpropp-sammenheng

Kort tid før pressekonferansen sa det britiske legemiddeltilsynet at informasjonen som er tilgjengelig ikke tyder på noen sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og blodpropp.

Samtidig sier tilsynet at de ser nærmere på fem tilfeller av en svært sjelden type blodpropp, melder Reuters.

Det britiske legemiddeltilsynet understreker at AstraZeneca-vaksinen fortsatt skal brukes, og at fordelene med vaksinen veier opp for risikoen.

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har siden bivirkningene ble oppdaget, jobbet med å finne svar på om det er noe ved vaksinen eller andre årsaker som ligger bak.

Nytte/risiko

EMA sa så sent som tirsdag denne uken at de ikke har funnet en sammenheng, og at de vurderer nytten ved vaksinen som større enn risikoen.

Verdens helseorganisasjon (WHO) og EMA har sagt at de mener det er trygt å bruke vaksinen mens undersøkelsene pågår.

WHO varsler at de vil presentere sine funn fra undersøkelsene først på fredag.

Legemiddelverket publiserer hver torsdag en rapport over meldte bivirkninger blant dem som har fått koronavaksine. I dag ventes rapporten først sent på dagen.

Samme dag som EMA var ventet å komme med en konklusjon, gikk den norske overlegen og professoren Pål Andre Holme ut i VG og sa at de er sikre på at AstraZeneca-vaksinen har utløst en kraftig immunrespons hos de tre norske pasientene.

Norske leger mener det er sammenheng

– I samarbeid med seksjon for avansert trombocytt ved UNN har vi nå påvist spesifikke antistoffer mot blodplater som kan gi et slikt bilde, som vi kjenner fra andre deler av medisinen, men da med medikamenter som utløsende årsak, hevdet overlegen overfor VG.

Kort tid før pressekonferansen skulle holdes sa FHI at det er for tidlig å konkludere om AstraZeneca-vaksinen.

– Selv om fagfolk ved Oslo universitetssykehus mener å ha funnet en mulig forklaring på sykdommen, mener vi det fortsatt er for tidlig å konkludere sikkert med at det er en årsakssammenheng med vaksinasjon, sa Sara Watne ved FHI til TV2.