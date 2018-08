Eksperter: – Bråket i Telenor skader selskapet

– Det er alt folk snakker om på kontoret.

Det sier en Telenor-ansatt til NRK om bråket mellom konsernsjef Sigve Brekke og direktør i Telenor Norge og Skandinavia, Berit Svendsen.

Mange ansatte på Fornebu håper på en avklaring i striden på toppledernivå i selskapet. Uroen går utover konsentrasjonen.

– Styret må gå inn å avklare og tydeliggjøre. Det går på tillit og det handler om enorme verdier. Støyen i ledelsen skader omdømmet til Telenor, sier Frode Solberg, styreekspert og høyskolelektor ved BI.

– SKADER OMDØMMET: Styreekspert på BI, Frode Solberg, sier Telenors omdømme står i fare og etterlyser en tydeligere linje fra eier og styret. Foto: BI

Nylig avslørte NRK at Sigve Brekke i vår startet en prosess for å bytte ut Berit Svendsen som sjef for Telenor Skandinavia.

Styreleder i Telenor, Gunn Wærsted, har gitt en orientering til Næringsdepartementet om uroen i selskapet, meldte TV 2 torsdag kveld.

– I lys av oppmerksomheten saken har fått i mediene, tok Telenors styreleder kontakt for å spørre om departementet ønsket en kort orientering på administrativt nivå, sier kommunikasjonsrådgiver Lisa Nordøen i Næringsdepartementet til kanalen, og tilføyer at departementet takket ja til orienteringen.

Fratatt 27 sentrale medarbeidere

Internt i Telenor Norge økte frustrasjonen i juni. Kort tid etter at Berit Svendsen takket nei til Sigve Brekkes tilbud om en lavere stilling i konsernet, ble det kjent at konsernledelsen ville flytte en rekke sentrale funksjoner fra Telenor Norge til Telenor Group.

Til sammen er 27 sentrale stillinger flyttet eller i ferd med å bli flyttet til konsernnivå.

Alle funksjoner innen Corporate Affairs – PR, kommunikasjon, sosiale medier, myndighetskontakt og det regulatorisk-faglige miljøet – ble flyttet ut av Telenor Norge og over til konsernnivå. Mange medarbeidere som har jobbet tett med Svendsen, blir nå underlagt Brekke og konsernet.

FRATATT MAKT: I Telenor Norge kom beslutningen om å flytte stillinger til konsernnivå overraskende på de ansatte. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– I en bedrift som Telenor er stillinger i Corporate Affairs av stor betydning, sier høyskolelektor Frode Solberg.

Saken om å flytte funksjonene ble aldri styrebehandlet. Styreleder Wærsted ble orientert etter at Brekke tok beslutningen.

«Flyttingen av Corporate Affairs-området er ikke en styresak. Det ble behandlet på helt ordinær måte i konsernet og i Telenor Norge. Deretter ble styrene orientert», skriver kommunikasjonsdirektør Atle Lessum i Telenor ASA i en e-post til NRK.

Ifølge Telenor-ansatte NRK har snakket med, er det høyst uvanlig at denne type funksjoner i Telenor flyttes opp på konsernnivå.

Advarer mot dårlige beslutninger

– INGEN ÅPENBARE GEVINSTER: – Det er mulig det finnes gevinster ved å flytte viktige funksjoner ut av Telenor Norge, men jeg ser ingen åpenbare grunner, sier professor Iver Fagerlien ved NHH. Foto: Åge Algerøy / NRK

– Jeg ser ikke åpenbare gevinster ved å flytte disse funksjonene ut av Telenor Norge, sier Iver Bragelien, ekspert på styring og professor ved Norges Handelshøyskole, til NRK.

– Hvordan skal det tolkes hvis kun funksjoner i Telenor Norge flyttes til konsernnivå, men ingen tilsvarende funksjoner i Telenor Asia eller andre steder i Europa?

– Det er litt påfallende hvis så er tilfelle, sier Bragelien.

Kommunikasjonsdirektør Lessum i Telenor ASA skriver imidlertid at det er gode grunner til å flytte funksjonene.

– STYRKER FAGMILJØENE: Atle Lessum, kommunikasjonsdirektør i Telenor ASA, sier at sammenslåing av funksjoner styrker fagmiljøene. Foto: Telenor

«Årsaker til flytting av hele området Corporate Affairs er flere ting. Innenfor disse funksjonene er det allerede utstrakt samarbeid, de fleste sitter fysisk i Telenors hovedkontor på Fornebu, sett utenfra er Telenor og Telenor Norge samme selskap for svært mange, men kanskje viktigst; med en slik sammenslåing får vi en kraftig styrking av fagmiljøet. Det kommer både konsernet og Telenor Norge til gode.»

– Dårligere beslutninger

NHH-professor Bragelien, som underviser i Corporate Governance, mener den nåværende situasjonen er uheldig for Telenor som selskap, og advarer mot usikkerheten som skapes både internt og eksternt.

– Man kan ende opp med dårligere beslutninger, siden det blir vanskeligere å få all relevant informasjon opp på bordet når viktige personer i organisasjonen ikke har full tillit til hverandre, sier Bragelien.

Ber næringsministeren følge opp

– UHELDIG: På Stortinget er de fleste partiene forsiktige med å uttale seg om Telenor-striden, men både Geir Pollestad (Sp) og Terje Aasland (Ap) beskriver situasjonen som uheldig. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

På Stortinget er politikerne forsiktige med å uttale seg om Telenor, men både Geir Pollestad (Sp), leder i næringskomiteen, og Terje Aasland (Ap), næringspolitisk talsmann, håper at Næringsdepartementet følger saken tett opp med styreleder i Telenor.

– Så mye støy er ikke til det beste for Telenor. Jeg forventer at næringsministeren følger saken tett og påser at styret sørger for en utvikling som ikke skader selskapet, sier Aasland.

– Jeg forventer at næringsministeren følger opp styret og bidrar til at støyen legger seg, sier Pollestad.

Begge beskriver uroen som uheldig.