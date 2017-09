Ekspertene svarer på alle dine spørsmål om valgresultatet klokken 10.30. Da sender vi direkte på NRK1, nrk.no og Facebook.



Spørsmål og svar

Etter valget lurer Dagbladets Ramnefjell selv på hvordan samarbeidsformen mellom de to regjeringspartiene er nå, og eventuelt om støttepartiene fortsetter å være det.

– Kanskje går Venstre inn i regjering? Jeg lurer også på hvilken plattform regjeringen vil ha, sier Ramnefjell.

Arne Strand lurer ikke på om det nå vil bli en lederstrid i Arbeiderpartiet.

– Det er ingen tradisjon i Ap å kaste en leder etter et valgnederlag. Jeg tror han blir sittende hvert fall et stykke ut i stortingsperioden, sier Strand.

Bjørg spør på Facebook: «Hvor lang tid tar det før kabalen er klar?»

– Det kan ta litt tid, men regjeringen vil fortsette. Venstre og KrF vil ikke kaste denne regjeringen, selv om de ikke har en samarbeidsavtale. Erna Solberg har litt tid på seg nå til å se på mannskapet, og se hvem hun skal gå videre med. Det bestemmer hun og Siv Jensen i fellesskap, sier Arne Strand.

Strand tror det vil bli noen rokeringer, men ikke mye, og at det nok vil ta noen uker før alt er på plass.

Henrik spør: «Dersom Venstre hadde falt under sperregrensen, hva hadde skjedd med utjevningsmandatene deres da?»

– Hadde Venstre falt under sperregrensen hadde det ikke blitt borgerlig flertall. Venstre måtte over sperregrensen for å berge regjeringen. Det klarte de altså i natt med et nødskrik, sier Strand.

– Det var åtte minutter eller noe sånt i går kveld hvor flertallet vippet med 85–84 andre veien. Det var akkurat da Venstre vippet under sperregrensen. Det som kanskje overrasket like mye. På forhånd var det spådd at MDG ville ligge akkurat rundt sperregrensen, og ville da ha nøytralisert Venstre, sier Ramnefjell.

– Man kan kanskje si det sånn at valget denne gangen var en kamp om sperregrensen for de mindre partiene, sier Strand.

Et spørsmål på snap: Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet fikk flest stemmer – hvorfor ble han ikke statsminister da?

– Det er vår valgordning som er sånn at det største partiet og den største blokken ikke nødvendigvis får flest mandater på Stortinget. Man må ha flest mandater, sier Strand.

Et spørsmål til fra Snapchat: Når vet vi om Venstre eventuelt kommer i regjering?

– Nå har Erna sagt at hun vil invitere alle de fire partiene til samtaler. KrF har vært tydelige på at de ikke ønsker noe samarbeid, Venstre har ikke avvist samarbeid med Frp på samme måte som det KrF har. Spørsmålet for Venstre blir om de skal følge strategien sin fra disse fire årene, og kompaniskapet med KrF, sier Ramnefjell.

– Problemet er at det hjelper ikke regjeringen om Venstre går inn i regjering. De er også avhengige av KrF. De får jo ikke noe flertall i Stortinget av den grunn. Venstre har også svekket seg veldig. Strategisk har kommer Trine Skei Grande kanskje frem til at hun bør sitte i Stortinget og påvirke fra sak til sak sammen med KrF. Går en av de to inn i regjeringen, svekkes deres innflytelse, sier Strand.

På City Nord i Bodø lurer Nina Berg på: «Hvordan er Jonas Gahr Støre sin fremtid som Ap-leder?»

– Etter han erkjente nederlaget fra talerstolen, så måtte han samtidig forsikre forsamlingen om at han var motivert til å fortsette som partileder. Alle journalister kommer til å spørre Støre om han vil fortsette de neste tre ukene. Det er et voldsomt press, han har hatt en trøblete valgkamp, sier Ramnefjell.

– Dette var et typisk statsministervalg, og valgresultatet var en personlig seier for Erna Solberg å bli gjenvalgt som statsminister. Like fullt for Støre var det et personlig nederlag for Gahr Støre. Han var i sin tid suveren, men i sitt første møte med folket i et stortingsvalg får han det altså ikke til, sier Strand.

– Men Støre må stille seg spørsmålet om han er den rette. Det må han avgjøre selv, eller sammen med ledelsen. Jeg tror ikke dette vil føre til noen maktkamp i Ap nå. Ledelsen var kollektivt ansvarlig for dette nederlaget, jeg har ikke hørt om noen som var uenige om strategi. I tillegg har ikke Ap noen naturlig arvtaker etter Støre. Han vil fortsette i alle fall to år til, til kommunevalget. Om han fortsetter til neste stortingsvalg er jeg i tvil om han vil gjøre, fortsetter Strand.

I Bergen lurer Laila Irene Sævlid: «Hvorfor trenger dette lille landet så mange partier?»

– Jeg syns det er flott at vi har flere små partier. Det er de som representerer alternativet til konsensus, en nyskapning og vitamininnsprøytning i det politiske ordskiftet som jeg tror norsk politikk har godt av, sier Geir Ramnefjell.

Dagbladets politiske redaktør mener at de små partiene dermed bidrar til å justere den politiske debatten.

Hopland på Twitter lurer på: «Hva blir den første politiske saken som setter det borgerlige samarbeidet på prøve?»

– Statsbudsjettet, selvfølgelig. Forrige periode var det to «nesten-regjeringskriser» på grunn av statsbudsjettet fordi KrF og Venstre hadde problemer med å bli enig med regjeringen, særlig om dette som gjelder klima. Om ikke Erna Solberg drar politikken sin inn mot sentrum, vil hun få problemer med de to partiene, sier Arne Strand.

I Bergen spør sykepleier Celine Habbestad: «Jeg lurer på hvordan valgresultatet vil påvirke min hverdag som sykepleier?»

– Helse- og sosialpolitikk har vært en hovedsak ved alle valg i nyere tid. Jeg tror ikke det blir dårligere, men hvor mye bedre det blir avhenger av hvordan statsbudsjettene blir seende ut fremover, sier Strand.

– Spørsmålet er om det blir bra nok. Nå kommer eldrebølgen man har snakket om lenge, for fullt. Samtidig som utgiftene til helse og eldre vil øke, vil inntektene fra olje falle. Det blir en tøff prioritering, sier Ramnefjell.