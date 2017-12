Siri svarte om juleværet: – Det kan bli uhyggelig

– Det viktigste er å komme seg av gårde på fredag. Det er hovedbudskapet. Ikke kjør over fjelloverganger på lørdag, sier statsmeteorolog Siri Wiberg etter å ha svart på lesernes spørsmål.

Et lavtrykk er på vei mot landet og det kan føre til uhyggelig vær i julen. Det ser ut som det blir storm i deler av landet, sier meteorologen.

– Vi er litt usikre på lille julaften. Det er mest usikkert midt i landet, spesielt i sørlige deler av Nordland. Det ser ut som det blir kraftig bygevær i Trøndelag og på Vestlandet, sier Wiberg.

– Det ser ut som det kommer til å bli uhyggelig.

– Kommer flytrafikken til å gå?

– Alt kan skje, sier hun.

Les også: Fare for storm på lille julaften

Se hele sendingen med statsmeteorolog Siri Wiberg Horjen her. Du trenger javascript for å se video. Se hele sendingen med statsmeteorolog Siri Wiberg Horjen her.

– Lørdag dårlig reisedag

En av dem som hadde spørsmål til meteorologen var Ole Petter Johansen, som lurte på om Bergensbanen (Oslo – Bergen) vil få problemer på fredag. Horjen var optimistisk på Johansens vegne.

– Det kommer mye vestavær i dagene frem mot jul, noe som vil gi en del byger på vestsiden av fjellene. Men ut over fredag blir det færre byger og bedre, så jeg tror det skal gå bra.

Johansen lurte også på hvordan ferjetrafikken på Vestlandet blir på lørdag. Her var Siri mindre optimistisk.

– Det kommer jo et lavtrykk i vest, med kraftig vind og mye nedbør i Trøndelag og på Vestlandet. Lørdagen er ikke en god reisedag, jeg anbefaler å reise på fredag hvis man kan.

Kan bli stengt over Haukelifjell

Siri fikk flere spørsmål om det var lurt å reise fredag eller lørdag. I de fleste deler av landet er svaret at fredag er det beste alternativet, også for dem som skal over fjelloverganger på Hardangervidda og Haukelifjell.

– Det er byger begge dager, men fredag ettermiddag er dagen med minst nedbør. Bygene starter torsdag, men det avtar litt ut over fredag, før det kommer mer på lørdag.

– Torsdag eller fredag er de beste dagene å passere Haukelifjell, lørdag ser det ut til å bli stengt. Det blir ganske ille.

En annen leser lurte på om det er best å kjøre over Dagalifjell på riksvei 40 fredag eller lørdag. Svaret var, ikke overraskende, at fredag er det sikreste.

– Det kommer veldig mye nedbør på lørdag, i tillegg til at temperaturen kommer til å stige noe. Da blir det vanskelig kjøreforhold, fordi det nærmer seg nullføre.

Kan ikke love hvit jul

Siri Wiberg fikk også en rekke spørsmål fra lesere som lurte på om det blir hvit jul. En av dem var Vegard Pettersen, som lurte på om det blir hvit jul på Ringsaker i Hedmark.

– Jo nærmere fjorden man kommer, jo større sjanse er det for plussgrader de neste dagene. Det er ventet at temperaturen stiger en del på lørdag, men der hvor det ligger en del snø, er det ikke sikkert det blir borte.

Inger Lekve lurte på om det kommer til å være snø i jula på Voss. Wiberg mente det var tvilsomt, selv om hun prøver å være optimistisk.

– Det er egentlig litt tvilsomt. Det er skjermet for Vestavinden, så det er litt kaldere enn i Bergen. Ifølge prognosene kan det kommet litt snø.

– Men ok da, jeg tror på hvit jul, sier Horjen, og legger til at hun alltid prøver å være optimistisk.

Se juleværet kort oppsummert her:

Julenissens værmelding Du trenger javascript for å se video.

Humpete flyvær

Mange NRK-brukere hadde også spørsmål om flyværet. En av dem var Rikke, som skal fly fra Trondheim til Svalbard på torsdag. Wiberg sier det ligger et lavtrykk over Svalbard, som beveger seg sørover.

– Jeg tror det skal gå greit å lande, men det kan være turbulens i høyden. Det kan bli litt humping på turen opp, men jeg tror det skal gå bra.

Flere lesere lurte også på hvordan det blir å fly mellom Oslo og Kristiansand i helgen.

– Det kraftig vestavind, så det kan bli en humpete tur på lørdag. Jo mindre fly, jo mer stabilt må de ha det. Jeg tror ikke blir en behagelig tur.