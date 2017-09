GJØRMEBAD: VGs politiske redaktør Hanne Skartveit tror det blir stygt når Arbeiderpartiet skal fordele skyld for valgnederlaget.

– Det som i hvert fall er sikkert, er at det blir et gjørmebad i Arbeiderpartiet, sier VGs politiske redaktør Hanne Skartveit under NRKs valgsending tirsdag morgen.

Etter mandagens stortingsvalg har de fire borgerlige partiene grunnlag for å regjere i fire nye år, og Arbeiderpartiet må se drømmen om rødgrønt regjeringsskifte glippe.

Nå retter politiske kommentatorer pekefingrene mot Ap-leder Jonas Gahr Støre, som har ledet partiet til sitt dårligste valgresultat siden 2001.

«Det er Aps skyld, og Aps skyld alene, at det ikke ble regjeringsskifte», skriver Dagsavisen-kommentator Hege Ulstein, og kaller Aps valgresultat «et av de aller største politiske nederlagene i moderne norsk politisk historie».

«Jonas Gahr Støre tapte valget det nesten var umulig å ikke vinne» skriver Adresseavisens politiske redaktør Tone Sofie Aglen.

Skartveit tror mye av oppvasken internt i Arbeiderpartiet nå vil handle om å plassere skylden for det dårlige valgresultatet.

– Det blir en selvransakelse de må gå grundig inn i. Jeg tror de første som får kjørt seg, er rådgiverkorpset rundt Jonas Gahr Støre. Få der har noen ordentlig forankring dypt i partiet.

Varsler intern kamp

Flere tror nå Støres dager som partileder er talte.

– Jeg har snakket med folk i Arbeiderpartiet som startet denne diskusjonen i natt. Nå blir det en voldsom kamp internt i partiet om valgnederlaget. Det pekes i alle retninger ut fra hvem du snakker med, sier TV 2s politiske kommentator Aslak Eiriksrud til egen kanal.

Han sier han tviler på at Arbeiderpartiet går til valg om fire år med Støre som statsministerkandidat.

Det gjør også politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys.

«Det vil være høyst oppsiktsvekkende dersom Støre får fornyet tillit etter det som kanskje er det mest smertefulle nederlaget noen politiker har opplevd i norsk politikk» skriver Fjellheim, som tror deler av oppvasken i partiet vil handle om «det Oslo-dominerte nettverket rundt partilederen».

– Det blir et gjørmebad

VG-kommentator Frithjof Jacobsen tror ikke Ap-lederen kan overleve valgnederlaget.

«Tiden for Støre virker i hvert fall å gå mot slutten. Jeg kan ikke forestille meg at han har tilliten i partiet som må til for å gjenreise det» skriver Jacobsen.

Hanne Skartveit i VG tror likevel ikke at lederspørsmålet vil bli avklart med det første.

– Alle prøver nå å markere avstand til nederlaget. Suksess har mange fedre, nederlag har ingen mødre. Selve lederspørsmålet vil nok ta tid, men nå starter en prosess som kan bli ganske stri for mange, sier Skartveit i NRKs valgsending tirsdag morgen.