Eggdonasjon tillatt fra 1.januar – men ikke for single

Etter årelang kamp for eggdonasjon får par denne muligheten også i Norge fra årsskiftet.

Seniorrådgiver i Helsedirektoratet Anne Forus sier at klinikker som blir godkjent, kan regne med å få klarsignalet i slutten av februar.

– Hvor raskt de kommer i gang vil avhenge av om de finner donorer, sier Forus.

Seniorrådgiver i Helsedirektoratet Anne Forus: - Klinikker som blir godkjent for eggdonasjon kan regne med å få klarsignal i slutten av februar. Foto: Lisbeth Skei / NRK

Det blir ikke tillatt å bruke kjent donor, unntaket er lesbiske par som kan donere egg til hverandre. Fra 1.juli fikk enslige rett til assistert befruktning, derimot ikke til eggdonasjon.

Retningslinjene på høring

Helsedirektoratet sendte nylig ut retningslinjene for eggdonasjon på høring. Fristen er kort og satt til 20.januar.

Hittil har tre av de 11 klinikkene som har tillatelse til assistert befruktning i Norge, søkt om å få tilby eggdonasjon.

Et befruktet egg. Det etterlengtede resultatet av assistert befruktning. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kvinner som vil donere egg må være mellom 25 og 35 år og ha fast tilknytning til Norge, ifølge Helsedirektoratets veiledning.

Endringene i bioteknologiloven som trådte i kraft 1.juli i år gir barnet rett til å vite identiteten til donor når det blir 15 år.

Fakta om eggdonasjon Ekspandér faktaboks Stortinget vedtok endringer i bioteknologiloven 19.6.2020 med Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SVs stemmer. Assistert befruktning for enslige trådte i kraft 1.7.2020

Eggdonasjon for par trer i kraft fra 1.1.2021

NIPT-test tilbys kvinner med medisinsk grunnlag. Tillatt for alle kvinner mot egen betaling. Tidlig ultralyd for gravide og NIPT- test vedtatt i bioteknologiloven men ikke trådt i kraft.

1G: 101.351 kroner Kilde: Lovdata/bioteknologiloven, NAV.

Livioklinikken: 25-30 har bedt om eggdonasjon

Livioklinikken i Oslo er en av de hittil tre fertilitetsklinikkene som har søkt Helsedirektoratet om å få rekruttere eggdonorer.

Klinikksjef Nan Birgitte Oldereid sier hun har ventet i mange år på at også eggdonasjon skulle bli tillatt i Norge, og sier klinikken er klar til å sette i gang.

Klinikksjef Nan Birgitte Oldereid ved Livioklinikken i Oslo: - Vi er klare til å sette i gang. Foto: NRK

De har så langt hatt henvendelser fra mellom 25 og 30 par som ønsker dette tilbudet. Livio vil starte rekruttering av eggdonorer så raskt de blir godkjent av Helsedirektoratet.

– Er det et marked for dette tilbudet?

– Ja det er jeg helt sikker på, for vi vet jo ikke hvor mange som har vært til eggdonasjon i Russland, Spania, Litauen, Finland, så noen hundre vil det nok bli, sier Oldereid.

– Tror du at du får det antallet donorer du trenger for å dekke behovet?

– Det vet vi jo ikke, men vi håper. Vi ser fra Sverige at det har vært veldig bra respons.

Oldereid håper tilbudet kan bli reelt i løpet av senvinteren eller våren.

5.000 -10.000 kroner for en eggdonasjon

Den økonomiske kompensasjonen for kvinner som vil donere egg skal være lav, men Oldereid tror motivasjonen hos kvinner som vil gi er altruistisk, det vil si at de ønsker å hjelpe andre.

– Vi vet at dette er kvinner som har tenkt på det, er velinformerte, sier hun.

I veiledningen Helsedirektoratet har sendt på høring, foreslår de to alternativer til kompensasjon for kvinner som vil donere egg.

Alternativ 1: 10.000 kroner (10 % av 1G) eller

Alternativ 2: 5.000 kroner (5 % av 1G)

– For par som ønsker å få assistert befruktning ved hjelp av eggdonasjon, kan prisen fort komme opp i 80.000 - 90.000 kroner for ett forsøk, anslår Oldereid.

Stortingsrepresentant Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet var med på å få igjennom liberaliseringen av bioteknologiloven, sammen med Fremskrittspartiet og SV. Endringene ble vedtatt mot regjeringens ønske.

Tuva Moflag (Ap): - Vil vite når tilbudet om eggdonasjon og tidlig ultralyd/ NIPT-test er på plass. Foto: Bernt Sønvisen / Arbeiderpartiet

Moflag mener det viktigste nå er at søknadene om å starte opp blir behandlet raskt.

– Klinikkene er klare og kvinnene har vært klare i mange mange år, sier Moflag.

Hun vil på nyåret stille spørsmål i Stortinget til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Jeg vil vite når man kan forvente at tilbudet kan være på plass og hva han vil gjøre for å sørge for det. Moflag sier hun håper at de første donasjonene av egg kan skje før sommeren 2021, men tror det kan ta noe tid.

Moflag etterlyser også en plan for innføringen av tidlig ultralyd for gravide og NIPT-test, som blant annet kan avdekke Downs Syndrom.