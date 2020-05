Eggdonasjon blir tillatt i Norge

Frp og Arbeiderpartiet har tidligere varslet at de vil gå inn for eggdonasjon, og etter at SV også ville åpne opp for altruistisk eggdonasjon, har de tre partiene nå sikret flertall i Stortinget for en rekke endringer i bioteknologiloven.

Eggdonasjon tillates

Forskning på befruktede egg tillates

Fosterdiagnostikk i første trimester tillates

Det tilbys tidlig ultralyd og blodprøve for alle gravide kvinner.

Aldersgrensen for et definert risikosvangerskap settes ned fra 38 til 36 år.

Assistert befruktning for enslige tillates.

Lagring av ubefruktede egg på ikke-medisinsk grunnlag tillates.

NIPT-test tilbys kvinner med medisinsk indikasjon.

Forbudet mot surrogati videreføres.

– Vi tillater eggdonasjon i Norge. For Frp handler det om å la flere par få lov å oppfylle drømmen om å få egne barn. Der familien er ufrivillig barnløs fordi menn har problemer med fertiliteten, har det i 90 år vært tillatt med sæddonasjon. Når det er kvinnen som har utfordringer med fertiliteten, så finnes det i dag ikke noe tilbud. Prinsipielt er det ikke forskjell for eggdonasjon og sæddonasjon. Gjennom dette forliket sikrer vi at kvinner får den samme muligheten som menn har hatt i over 90år. Og vi rammer dette inn på en etisk og forsvarlig måte, sier Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Frp til avisen.

– Strålende fornøyd

Kreftforeningen jubler over endringene i bioteknologiloven.

– Kreftforeningen er strålende fornøyd med at en lov som ikke har vært endret på 16 år, endelig kommer i takt med den teknologiske utviklingen. Det er veldig godt nytt for norske kreftpasienter og andre alvorlig syke, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, er strålende fornøyd over endringene. Hun mener at man nå kan få helt nye forskningsmuligheter på befruktede egg.

Spesielt trekker Kreftforeningen fram at forskning på befruktede egg vil være svært verdifullt.

– At det åpnes for forskning med genredigering på befruktede egg, vil gi oss verdifull kunnskap om hvordan kreft oppstår. Vi er også glade for at bærere av arvelig brystkreft endelig får tilbud om genetisk undersøkelse av befruktede egg (PGD). Det betyr at døtrene deres ikke lenger må fjerne brystene i voksen alder for å unngå å bli syke, sier Ross.

KrF reagerer sterkt

KrF reagerer på varslet radikal liberalisering av bioteknologiloven.

– Vi går nå potensielt opp en vei som vi ikke aner hvor ender. Det er store etiske spørsmål disse tre partiene nå bare velger å overse. For KrF er det viktig å være føre var i så store etiske dilemmaer som vi her står overfor. Teknologien gir muligheter, men også mange ubesvarte spørsmål, sier stortingsrepresentant for KrF og leder for helse- og omsorgskomiteen, Geir Jørgen Bekkevold til NRK.

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) er skeptisk til endringene i bioteknologiloven. Foto: Anne Lognvik / NRK

Særlig er Bekkevold bekymret for at vi kan være på vei inn i et sorteringssamfunn, og tror signalene som sendes ut ved innføring av tidlig ultralyd og NITP-test kan være negative da dette er prøver som i all hovedsak bare kan avdekke kromosomfeil og uhelbredelige sykdommer.

– Jeg vil ikke at dette skal bli startskuddet for et sorteringssamfunn hvor staten tilrettelegger for at vi kan drive omfattende leting etter potensielle sykdommer og diagnoser hos det ufødte liv, sier han.

Bekkevold mener prosessen de tre partiene nå legger opp til ikke tar hensyn til de store etiske spørsmålene i en slik sak.

– Dette er jo store, etiske spørsmål som fortjener en langt bedre behandling enn det Frp, Sv og Ap nå legger opp til. Det disse tre partiene nå prøver på er å kaste seg rundt for å få viljen sin, heller enn å faktisk lytte, sier han.

Sikret flertall

Også SV har tidligere varslet at de ville åpne opp for altruistisk eggdonasjon. For partiet har det vært viktig å stille strenge kriterier for å sikre at all eggdonasjon er frivillig.

Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson i SV, mener at det å åpne opp for altruistisk eggdonasjon vil gjøre at mange flere kvinner får muligheten til å få barn. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– SV vil åpne opp for altruistisk eggdonasjon som kan gi flere kvinner og par muligheten til å få egne barn, men vi vil samtidig sikre at eggdonasjon aldri må gå på bekostning av kvinners kontroll over egen kropp. Å donere egg må være en ideell handling, sa helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson til NRK i slutten av april.

– Hva innebærer altruistisk eggdonasjon?

– Det er å gi kvinner og par mulighet til å få egne barn, men vi vil samtidig sikre at eggdonasjon aldri må gå på bekostning av kvinnenes kontroll over egen kropp, sa Wilkinson til NRK.