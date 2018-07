– Hva tenker du om at deres markedsføring er i strid med Markedsføringsloven paragraf 18?

Lapoint Surf Camp

– Dette er en glipp fra vår side, og det skal selvfølgelig rettes opp i. Vi pleier annonsere vinnerne ut til alle som har sett og deltatt på konkurransene våre ved kjøpt annonsering på Facebook, helt likt som vi gjør med konkurransene våre, sier Stine Slaaen, country manager i Lapoint Norge.

KK-magasinet

– Når det gjelder KKs konkurranser på Facebook, har våre jurister gått gjennom vår praksis på hvordan vi ordlegger oss, og jeg har tillit til deres vurdering opp mot lovverket. Når det er sagt, har jeg allerede tatt kontakt med Forbrukertilsynet og bedt dem dobbeltsjekke at merking på KKs Facebook er i tråd med paragraf 18, sier Ingeborg Heldal, redaktør i KK.

EVO Fitness

– Vi i EVO er generelt veldig opptatt av å følge lover og retningslinjer. Vi rådfører oss alltid med jurister for å sikre oss at vi ikke gjør noe galt. Dette har imidlertid åpenbart glippet her, og det er utelukkende mitt ansvar. Dette er beklagelig, trist og uheldig. Lovens bokstav er tydelig og klar, så dette skulle ikke skjedd. Vi skal sørge for at dette ikke skjer igjen, sier Morten Hellevang, administrerende direktør i EVO Fitness.

Det Nye-magasinet

– Dette er noe vi jobber mye med, og det er viktig for oss at all markedsføring er tydelig merket og at mottakerne av budskapet raskt forstår hva det innebærer. Det gjelder selvfølgelig også konkurranser, både redaksjonelle og kommersielle. Vi rådfører oss mye med Forbrukertilsynet for å gjøre dette på riktig måte, men her er det åpenbart noen poster som mangler sluttdato for konkurransene – og det skal vi rette opp i med en gang, og vi skal sørge for denne informasjonen alltid følger med fremover, sier Madeleine Strand, redaktør i Det Nye.