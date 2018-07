Forbrukertilsynet mener Airbnb villeder norske brukere

Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet. Foto: Kristine Sterud / NRK

– Dette er en viktig forbrukersak, fordi det dreier seg om forbrukere i hele Europa og Norge. Det er viktig at forbrukerne skal få vite prisene tidlig nok, og lett kunne identifisere om de forholder seg til en privat eller profesjonell utleier, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet, til NRK.

Airbnb, plattformen som blant annet lar privatpersoner legge ut hjemmene sine for overnatting, har lenge vært svært populær, også i Norge.

Nå har Forbrukertilsynet, forvaltningsorganet som skal verne forbrukere mot ulovlig markedsføring, kommet til at måten Airbnb presenterer overnattingspriser på, ikke er i tråd med reglene for god markedsføring.

Tilsynet reagerer blant annet på at forbrukere ikke får vite totalprisen på en overnatting når man søker etter mulige overnattingssteder. Obligatoriske avgifter, som serviceavgift og rengjøringsgebyr, blir først lagt til i andre steg av bestillingsprosessen.

– Det er villedende og ulovlig å holde tilbake informasjon om totalprisen til sluttfasen av bestillingsprosessen, sier Haugseth i en pressemelding.

Airbnb får smekk over fingrene fra EU Ekspandér faktaboks Forbrukermyndighetene i flere europeiske land, under ledelse av Forbrukertilsynet, krever en rekke endringer i måten Airbnb opererer på. I et brev til Airbnb ber europeiske tilsynsmyndigheter og EU-kommisjonen plattformen om å gjøre betydelige endringer. EU-kommisjonen har altså de samme kravene som det norske Forbrukertilsynet, nemlig at: Totalpris må komme tydeligere fram.

Airbnb må skille tydelig mellom private utleiere og profesjonelle aktører.

Selskapet må endre kontraktsbetingelsene på en rekke områder.

Forbrukerne må få tydelige opplysninger om hvilke klageorganer de kan henvende seg til ved konflikter. – Jeg mener det er EU-kommisjonens oppgave å presse innovative selskaper til å etterleve reglene. Vi må reagere sterkt når vi ser diskriminering, misbruk av dominerende posisjon og annen oppførsel som er i strid med konkurransereglene, sier EUs forbrukerkommissær Vera Jourová, ifølge NTB. Kilde: NTB

– Vesentlig økning i prisen

Haugseth sier til NRK at disse pålagte avgiftene fort kan utgjøre opp mot 30 prosent av de totale kostnadene ved en overnatting.

– Det er en vesentlig økning i prisen, noe som gjør det veldig vanskelig for forbrukerne å orientere seg i markedet. Forbrukerne har rett til å få vite totalprisen så tidlig så mulig, sier Haugseth.

I et brev til Airbnb krever forbrukermyndighetene i flere europeiske land, under ledelse av Forbrukertilsynet, at plattformen gjør betydelige endringer i måten man presenterer prisene sine på.

– Airbnb må på lik linje med alle andre reiselivsaktører følge europeisk forbrukervernlovgivning, sier Haugseth.

Les også: Fem råd til deg som vil leie ut noe litt utenom det vanlige

– Må merke sponsede treff bedre

Forbrukertilsynet mener videre at Airbnb også må gjøre en rekke andre endringer for å operere i tråd med europeisk forbrukervernlovgivning. I brevet heter det at Airbnb:

Må skille tydeligere mellom private utleiere og profesjonelle aktører. Tilsynet påpeker at forbrukere har andre forventninger til – og rettigheter hos – profesjonelle aktører.

Må skille tydeligere på betalte og sponsede annonser, og andre treff.

Må tydeliggjøre hvilke klageorgan forbrukerne kan henvende seg til om de havner i konflikt med selskapet.

Airbnb har de siste årene blitt svært populært, også i Norge. Et søk på Oslo gir flere tusen treff. Her et utvalg av overnattingsmulighetene plattformen tilbyr rundt Sørenga i Oslo tidligere i april i år. Foto: AIRBNB

Truer med mulkt

I brevet til Airbnb har fått en frist til august med å gi en tilbakemelding på hvilke endringer de vil gjennomføre for å følge lovverket. Haugseth sier til NRK at man ikke har hatt noen annen kontakt med selskapet utover brevet, og derfor ikke vet hvordan de stiller seg til kritikken fra Forbrukertilsynet.

Jan Fredriksson, som representerer Airbnbs PR-byrå, skriver i en e-post til NRK at selskapet tar anklagene på alvor.

«Vi jobber hardt for å være så åpne som mulig overfor forbrukerne. Gjestene gjøres oppmerksomme på alle kostnader, inkludert pålagte kostnader og skatt, før de må bekrefte sin bestilling, og vi vil jobbe sammen med tilsynsmyndighetene for å bli tydeligere på punktene som påpekes», heter det i e-posten.

Forbrukertilsynet opplyser at det kan bli aktuelt med sanksjoner mot plattformen, om den ikke endrer praksis.

– Vi kan ilegge tvangsmulkt til selskaper som ikke følger regelverket i Norge. Airbnb henvender seg til Norge, så da kan vi gjøre det overfor dem. Det er vanskelig å si hvor store sanksjonene blir, det avhenger blant annet av omsetning og størrelse på selskapet, sier Haugseth til NRK.