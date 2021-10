Like etter klokken 12 torsdag gikk Jonas Gahr Støre ut på Slottsplassen som ny, norsk statsminister. Med seg hadde han 18 ferske ministere – ti fra Arbeiderpartiet og åtte fra Senterpartiet. Den nye regjeringen viste seg for første gang.

Men bare for få dager siden så statsrådskabalen helt annerledes ut. Det kan NRK fortelle etter samtaler med sentrale kilder i begge de to partiene.

Helt til det siste ble flere navn flyttet på. Selv fordelingen av departementene partiene imellom lot vente på seg. Først dagen i forveien var den endelig klar.

Overraskelse

En av de siste postene som ble besatt, var stillingen som minister for forskning og høyere utdanning. Flere kilder har uavhengig av hverandre bekreftet overfor NRK at det først denne uken ble klart at jobben skulle gå til Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe.

– Kan du skjønne at noen ble overrasket over at du fikk denne posten?

– Det er nok mange som blir overrasket over ganske mye knyttet til ethvert regjeringsskifte. For min egen del er jeg glad og takknemlig, sier Moe.

Politisk kommentator Magnus Takvam forklarer den nye regjeringsplattformen.

Da NRK spurte ham under nøkkeloverrekkelsen i Kunnskapsdepartementet torsdag, ville han ikke si noe om når han fikk beskjed.

– Det har jeg ikke tenkt å fortelle deg. Alle sånne prosesser er en dynamisk prosess.

Hans medstatsråd i departementet, nyslått kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), ga følgende svar på samme spørsmål:

– Jeg ble spurt tidlig denne uka. Jeg sa ja med en gang.

Men utnevnelsen av Moe var ikke den eneste rokeringen som skjedde helt i innspurten.

STATSRÅD: Senterpartiets leder Ola Borten Moe blir ny minister for forskning og høyere utdanning. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Flere navn

De siste dagene var det, bare for Senterpartiets del, tre-fire navn som ble flyttet på – enten ut eller inn av regjeringen, eller mellom ulike departementer. Det får NRK opplyst av en sentral kilde i partiet.

En annen kilde i samme parti sier nybakt barne- og familieminister Kjersti Toppe var blant de siste navnene som kom inn i regjeringen.

Hva som er grunnen til at de mange rokeringene kom så sent i prosessen, har ikke NRKs kilder gitt noe entydig svar på. Men det skal både ha å gjøre med den interne personkabalen og fordelingen av departementer mellom Ap og Sp.

Flere av Sps statsråder omtales som generalister, som kunne bekledd ulike departementer. Det har gjort at flere har vært plassert i ulike poster underveis i prosessen. Og skjer én endring, kan det utløse flere.

OLJEMINISTER: Marte Mjøs Persen fra Arbeiderpartiet overtar ansvaret for oljepolitikken. Foto: Heiko Junge / NTB

Også i Arbeiderpartiet havnet de siste brikkene på plass i siste sving.

At Marte Mjøs Persen skulle bli olje- og energiminister, var blant de siste brikkene som falt på plass, får NRK opplyst av to sentrale kilder i partiet.

Også Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) i posten som samferdselsminister var blant de siste som ble klare.

Ikke avklart

Så sent som i 10-tiden onsdag erkjente Støre overfor pressen at statsrådskabalen ikke var helt klar.

– Som dere også skriver, dette er jo noe som henger sammen, altså alt skal jo passe sammen helt til slutt, sa Støre til NRK.

– Er det helt avklart hvilke partier som får hvilke departementer nå?

– Vi er veldig nære.

– Så det er heller ikke helt banket?

– Nei.

Én sentral kilde i Ap opplyser til NRK at Samferdselsdepartementet var i spill mellom partiene de aller siste dagene, mens en kilde i Senterpartiet sier samferdsel denne gang ikke var blant de viktigste departementene for partiet.

SJEFEN: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er landets nye statsminister. Foto: Cornelius Poppe / NTB

«Flere dager»

Først for noen dager siden ble det avklart at Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum skulle bli finansminister. I lang tid hadde medienes spekulasjoner plassert ham i andre departementer, som kanskje ville ha gitt ham større spillerom som partileder.

At det blir rokeringer i statsrådskabalen underveis er ikke overraskende, mener en Sp-kilde NRK har snakket med.

Kilden viser til at partiet ikke på forhånd kunne vite hvilke departementer det ble sittende igjen med og heller ikke om antallet statsråder ville bli sju eller åtte.

SKIFTE: Avtroppende finansminister Jan Tore Sanner (H, t.v.) ønsker etterfølgeren Trygve Slagsvold Vedum (Sp) velkommen i departementet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Rutinert lag

For Sps del var det et mål å sette sammen et rutinert regjeringslag – med erfaring fra Stortinget eller som statsråd. Det klarte partiet også – med ett unntak: KS-sjef Bjørn Arild Gram, som blir kommunal- og distriktsminister.

Den tidligere Steinkjer-ordføreren kan bare skilte med 40 dager som vararepresentant på Stortinget i forrige periode. Han har vært statssekretær, men ikke statsråd.

UTELATT: Senterpartiets Geir Pollestad blir også de neste fire årene å finne på Stortinget. Foto: Mats Rønning / NRK

Også på Stortinget vil Senterpartiet mønstre et lag med lang erfaring. Tre av partiets største profiler blir værende på Stortinget, nemlig Marit Arnstad, Geir Pollestad og Sigbjørn Gjelsvik.

Arnstad ble nevnt som aktuell for flere statsrådsposter, ikke minst som en mulig finansminister. Men da det ble klart at SV ikke ville være med lenger og den nye regjeringen dermed havnet i mindretall, forventet mange i partiet at hun skulle forbli på Stortinget som parlamentarisk leder.

Men at det verken ble plass til Sigbjørn Gjelsvik eller Geir Pollestad i regjeringen, kom som en overraskelse på flere NRK har snakket med.

Ikke plass

Gjelsvik vil gjerne fortsette i finanskomiteen og får trolig følge av Pollestad.

– Det har vært diskusjoner som jeg ikke ønsker å gå inn på. Men min konklusjon har vært at det beste for partiet nå er at jeg er på Stortinget. Den beste plassen for meg å være nå er på Stortinget, sa Pollestad da NRK snakket med ham onsdag.

– Har du gitt uttrykk for at du ville fortsette på Stortinget eller bli statsråd?

FINANS: Senterpartiets erfarne forhandler Sigbjørn Gjelsvik blir å finne på Stortinget også denne perioden. Foto: Mats Rønning / NRK

– Jeg har ikke lyst til å si noe om hvilke ønsker jeg har gitt uttrykk for.

På spørsmål om han er skuffet over å bli værende på Stortinget, svarte Gjelsvik som følger:

– Nei, vet du hva: Jeg er utrolig godt fornøyd med den posisjonen som jeg har fått i Stortinget. Jeg skal sitte i gruppestyret, og det er jeg utrolig glad for.